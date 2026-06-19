Google Maps च्या 'या' ७ भन्नाट ट्रिक्स ; वडिलांना नक्की शिकवा

Science Technology

19 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Live Location 

Live Location शेअर करून आपले ठिकाण कुटुंबीयांना कळवता येते.

Picture Credit:  pinterest

Voice Navigation

Voice Navigation मुळे रस्ता पाहण्याऐवजी आवाजाद्वारे दिशा मिळते.

Picture Credit:  pinterest

Offline Maps

Offline Maps डाउनलोड करून इंटरनेटशिवायही मार्ग शोधता येतो.

Picture Credit:  pinterest

Save Parking फीचरमुळे गाडी कुठे पार्क केली हे लक्षात ठेवता येते.

Save Parking 

Picture Credit:  pinterest

Nearby Search वापरून जवळचे पेट्रोल पंप, हॉटेल किंवा हॉस्पिटल शोधता येते.

Nearby Search 

Picture Credit:  pinterest

Home आणि Work Address सेव्ह केल्याने एकाच टॅपमध्ये मार्ग मिळतो.

Home आणि Work Address

Picture Credit:  pinterest

Traffic Updates पाहून कमी गर्दीचा आणि जलद मार्ग निवडता येतो.

Traffic Updates

Picture Credit:  pinterest

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