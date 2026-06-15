बहुतेक फोन गॅलरी Apps मध्ये डिलिट किंवा ट्रॅश नावाचा फोल्डर असतो. जिथे नुकतेच डिलिट केलेले फोटो आणि व्हिडिओ ३० दिवसांसाठी साठवले जातात.
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गुगल फोटोजमध्ये फोटो ट्रॅश फोल्डरमध्ये ६० दिवसांपर्यंत राहतात.
Picture Credit: istockphoto
या फोल्डर्समध्ये जाऊन तुम्ही डिलिट केलेले फोटो शोधून ते परत मिळवू शकता.
Picture Credit: istockphoto
गुगल फोटोजमध्ये लायब्ररी ट्रॅशवर जा. फोटो निवडा आणि ते रिस्टोअर करा.
Picture Credit: istockphoto
जर फोटो ट्रॅशमध्ये सापडले नाही तर तुम्ही गुगल प्ले स्टोअरवरुन डिस्कडिगरसारखे रिकव्हरी Apps डाउनलोड करु शकता.
Picture Credit: istockphoto
हे Apps इन्स्टॉल करुन तुम्ही तुमच्या फोनचे स्टोरेज स्कॅन करु शकता आणि हटवलेले फोटो शोधून परत मिळवू शकता.
Picture Credit: istockphoto
काही Apps सशुल्क असतात, पण डिस्कडिगर मोफत सुद्धा रिकव्हरी देतात.
Picture Credit: istockphoto
फोटो परत मिळवण्याचे यश तुम्ही फोटो हटवल्यानंतर किती लवकर ते परत मिळवण्याचा प्रयत्न करता आणि तुम्ही किती नवीन फाईल्स सेव्ह केल्या आहेत यावर अवलंबून असते.
फोटो डिलिट करुन खूप दिवस झाले असतील तर ते परत मिळणे अवघड होऊ शकते.
Picture Credit: istockphoto
फोनवर ऑटो-बॅकअप नेहमी चालू ठेवा, जेणेकरुन फोटो डिलिट झाल्यास ते सहजपणे परत मिळवता येतील.
Picture Credit: istockphoto