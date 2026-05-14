वर्क फ्रॉम होम करत असताना कोणते गॅजेट्स वापरले पाहिजे ते पाहुयात. 

14 May 2026

Author:  तेजस भागवत 

वायफाय राऊटर 

घरी वायफाय सुविधा असल्यास तुमचे काम इंटरनेटच्या मदतीने वेगाने होऊ शकते. 

लॅपटॉप स्टँड 

लॅपटॉप स्टँडवर ठेवून काम केल्यास ते सोपे जाते. तसेच आरामदायक कामाचा अनुभव मिळतो. 

वायरलेस किबोर्ड आणि माऊस असल्यास तुम्हाला काम करण्यास फायदा होतो. 

किबोर्ड आणि माऊस 

तुमच्या रोज ऑनलाइन मीटिंग असतील तर हे गॅजेट तुम्हाला फायदेशीर ठरते. 

वेबकॅम 

रात्रीच्या वेळेस काम असेल तर या लॅम्पचा फायदा होतो. इतरांना त्रास होत नाही. 

डेस्क लॅम्प 

याच्या मदतीने तुम्हाला मीटिंगमधील आवाज, किंवा काम करताना गाण्याचा आनंद घेण्यास मदत होऊ शकते. 

स्पीकर 

