पावसात बाईक स्टार्ट होत नसेल तर कोणत्या गोष्टी तपासाव्यात?

Automobile

24 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

बॅटरीची स्थिती तपासा

पावसामुळे बॅटरी टर्मिनल्स ओलसर झाल्यास स्टार्टिंगमध्ये अडचण येऊ शकते.

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स्पार्क प्लग पाहा

स्पार्क प्लगवर पाणी किंवा घाण साचल्यास इंजिन पेट घेण्यास उशीर होतो.

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किल स्विच तपासा

अनेकदा चुकून किल स्विच बंद राहतो, त्यामुळे बाईक स्टार्ट होत नाही.

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फ्युएल कमी असल्यास किंवा पुरवठ्यात अडथळा असल्यास इंजिन सुरू होत नाही.

इंधन पुरेसे आहे का ते पाहा

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इलेक्ट्रिकल कनेक्शनमध्ये ओलावा गेल्यास करंटचा प्रवाह बाधित होऊ शकतो.

वायरिंग ओले झाले आहे का?

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ओला एअर फिल्टर इंजिनला पुरेशी हवा मिळू देत नाही.

एअर फिल्टर तपासा

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सतत सेल्फ मारल्याने बॅटरीवर अतिरिक्त ताण येतो.

सेल्फ वारंवार मारू नका

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काही वेळ बाईक कोरड्या जागी ठेवल्यास ओलावा कमी होऊन स्टार्ट होण्यास मदत मिळू शकते.

बाईक कोरड्या ठिकाणी उभी करा

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पावसाळ्यात बाईक स्टार्ट न झाल्यास घाबरून न जाता या गोष्टी तपासा. छोट्या कारणांमुळे निर्माण झालेली समस्या अनेकदा सहज सुटू शकते.

समस्या

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