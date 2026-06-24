पावसामुळे बॅटरी टर्मिनल्स ओलसर झाल्यास स्टार्टिंगमध्ये अडचण येऊ शकते.
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स्पार्क प्लगवर पाणी किंवा घाण साचल्यास इंजिन पेट घेण्यास उशीर होतो.
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अनेकदा चुकून किल स्विच बंद राहतो, त्यामुळे बाईक स्टार्ट होत नाही.
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फ्युएल कमी असल्यास किंवा पुरवठ्यात अडथळा असल्यास इंजिन सुरू होत नाही.
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इलेक्ट्रिकल कनेक्शनमध्ये ओलावा गेल्यास करंटचा प्रवाह बाधित होऊ शकतो.
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ओला एअर फिल्टर इंजिनला पुरेशी हवा मिळू देत नाही.
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सतत सेल्फ मारल्याने बॅटरीवर अतिरिक्त ताण येतो.
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काही वेळ बाईक कोरड्या जागी ठेवल्यास ओलावा कमी होऊन स्टार्ट होण्यास मदत मिळू शकते.
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पावसाळ्यात बाईक स्टार्ट न झाल्यास घाबरून न जाता या गोष्टी तपासा. छोट्या कारणांमुळे निर्माण झालेली समस्या अनेकदा सहज सुटू शकते.
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