पावसात Gadgets भिजले तर काय कराल? जाणून घ्या योग्य उपाय

Science technology

01 July, 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

पावसाळ्यात मोबाईल, स्मार्टवॉच, इअरबड्स किंवा लॅपटॉप चुकून भिजू शकतात. अशावेळी घाईघाईने चुकीचे निर्णय घेऊ नका.

Gadgets भिजले?

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डिव्हाइस सुरू असेल तर ताबडतोब Power Off करा. त्यामुळे शॉर्ट सर्किट होण्याचा धोका कमी होतो.

लगेच बंद करा

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भिजलेले Gadget लगेच चार्जरला जोडू नका. पूर्णपणे कोरडे झाल्याशिवाय चार्जिंग टाळा.

चार्जिंग करू नका

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मायक्रोफायबर किंवा मऊ कापडाने डिव्हाइसवरील पाणी हळूवार पुसून काढा. जोरात घासू नका.

बाहेरून कोरडे करा

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SIM Tray, Memory Card, केस किंवा इतर Accessories काढून वेगळे ठेवा, जेणेकरून आतला ओलावा लवकर निघू शकेल.

SIM आणि Accessories काढा

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गरम हवा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्सचे नुकसान करू शकते. त्यामुळे हेअर ड्रायर किंवा थेट उष्णता देणे टाळा.

हेअर ड्रायर वापरू नका

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भिजलेला मोबाईल तांदळात ठेवण्याचा सल्ला अनेकदा दिला जातो, पण हा उपाय नेहमी प्रभावी असेलच असे नाही. नैसर्गिकरीत्या कोरडे होऊ द्या.

तांदळात ठेवू नका

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IP Rating असलेल्या डिव्हाइसनाही मर्यादा असतात. त्यामुळे पाण्यात जास्त वेळ राहिल्यास नुकसान होऊ शकते.

Water Resistance म्हणजे Waterproof नाही

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डिव्हाइस पूर्णपणे कोरडे झाल्यानंतरच सुरू करा. काही अडचण वाटल्यास अधिकृत सर्व्हिस सेंटरची मदत घ्या.

सुरू करण्यापूर्वी तपासा

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पावसाळ्यात Waterproof Pouch वापरा, बॅगमध्ये Gadget सुरक्षित ठेवा आणि ओल्या हातांनी वापरणे टाळा.

काळजी घेतली तर Gadget सुरक्षित

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