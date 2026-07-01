हवामान खातं पावसाचं मोजमाप नेमकं कसं करतं?

Science Technology

 01 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

पाऊस मोजतात तरी कसा?

टीव्ही किंवा मोबाईलवर तुम्ही 20 मिमी, 50 मिमी किंवा 100 मिमी पावसाची माहिती पाहता. पण हा आकडा कोणत्या पद्धतीने मोजला जातो, हे अनेकांना माहिती नसतं.

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Rain Gauge म्हणजे काय?

Rain Gauge हे पावसाचं प्रमाण मोजण्यासाठी वापरलं जाणारं विशेष उपकरण आहे. पडणारं पाणी या उपकरणात जमा होतं आणि त्यावरून किती पाऊस झाला हे मोजलं जातं.

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'मिमी' म्हणजे नेमकं काय?

1 मिमी पाऊस म्हणजे एका चौरस मीटर जागेवर सुमारे 1 लिटर पाणी साचण्याइतकं पावसाचं प्रमाण. त्यामुळे मिमी जितके जास्त, तितका पाऊस अधिक.

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Automatic Rain Gauge कसा काम करतो?

आधुनिक Rain Gauge मध्ये सेन्सर्स असतात. पाऊस सुरू होताच हे उपकरण आपोआप मोजमाप करून माहिती थेट हवामान केंद्राकडे पाठवतं.

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Weather Radar ची कमाल

Weather Radar ढगांमध्ये असलेल्या पाण्याचे थेंब ओळखतो. त्यामुळे पाऊस कुठे पडत आहे, किती तीव्र आहे आणि कोणत्या दिशेने सरकत आहे, याचा अंदाज मिळतो.

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Satellite ची महत्त्वाची भूमिका

हवामान उपग्रह पृथ्वीवरील ढगांची सतत छायाचित्रं घेतात. या माहितीच्या आधारे मोठ्या भागातील पावसाची शक्यता ओळखता येते.

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AI आणि Supercomputers ची मदत

आज लाखो हवामानविषयक माहितीचं विश्लेषण AI आणि Supercomputers करतात. त्यामुळे पावसाचा अंदाज पूर्वीपेक्षा अधिक अचूक मिळतो.

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Doppler Radar काय सांगतो?

Doppler Radar केवळ पाऊसच नाही तर वादळ, विजांचा कडकडाट आणि वाऱ्याचा वेग यांचाही अभ्यास करतो. त्यामुळे वेळेवर इशारे देणं शक्य होतं.

Picture Credit:  pinterest

म्हणूनच हवामानाचा अंदाज अधिक अचूक

Rain Gauge, Weather Radar, Satellite, Doppler Radar आणि AI या तंत्रज्ञानामुळे आज पावसाचं मोजमाप आणि हवामानाचा अंदाज अधिक विश्वासार्ह झाला आहे.

Picture Credit:  pinterest

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