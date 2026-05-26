मतिमंद आणि गतिमंद हे दोन्ही शब्द वेगवेगळ्या प्रकारच्या अडचणी दर्शवतात.
Intellectual Disability म्हणजे बौद्धिक किंवा मानसिक विकासात मर्यादा असणे.
एखाद्या मुलाला वाचन, गणित, सूचना समजणे किंवा स्वतःचे निर्णय घेणे यामध्ये त्याच्या वयाच्या तुलनेत जास्त अडचण येते
गतिमंद म्हणजे शारीरिक हालचाली किंवा हालचालींच्या विकासात मंदपणा किंवा अडथळा असणे
न्यूरोलॉजिकल किंवा शारीरिक कारणांमुळे होते. Cerebral Palsy असलेल्या व्यक्तींमध्ये हालचालींवर परिणाम होऊ शकतो.
आजकाल “मतिमंद” हा शब्द अनेक ठिकाणी टाळला जातो, कारण तो काहींना कलंकित किंवा दुखावणारा वाटू शकतो.
“बौद्धिक दिव्यांग” किंवा Intellectual Disability असा अधिक संवेदनशील आणि वैद्यकीयदृष्ट्या योग्य
तसेच “गतिमंद” ऐवजी शारीरिक/हालचाल संबंधित दिव्यांगता असा संदर्भ वापरला जाऊ शकतो.
काही व्यक्तींमध्ये दोन्ही प्रकारच्या अडचणी एकत्रही असू शकतात, पण ते नेहमीच असते असे नाही.
