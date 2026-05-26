मतिमंद व गतिमंद यामधे काय फरक आहे?

Life style

26 May 2026

Author:  श्वेता झगडे 

नेमका काय फरक?

मतिमंद आणि गतिमंद हे दोन्ही शब्द वेगवेगळ्या प्रकारच्या अडचणी दर्शवतात.

Picture Credit:  istockphoto

मतिमंद म्हणजे काय?

Intellectual Disability म्हणजे बौद्धिक किंवा मानसिक विकासात मर्यादा असणे.

Picture Credit:  istockphoto

एखाद्या मुलाला वाचन, गणित, सूचना समजणे किंवा स्वतःचे निर्णय घेणे यामध्ये त्याच्या वयाच्या तुलनेत जास्त अडचण येते 

कसं ओळखणार?

Picture Credit:  istockphoto

गतिमंद म्हणजे शारीरिक हालचाली किंवा हालचालींच्या विकासात मंदपणा किंवा अडथळा असणे

गतिमंद म्हणजे काय?

Picture Credit:  istockphoto

न्यूरोलॉजिकल किंवा शारीरिक कारणांमुळे होते. Cerebral Palsy असलेल्या व्यक्तींमध्ये हालचालींवर परिणाम होऊ शकतो.

कारणं काय?

Picture Credit:  istockphoto

आजकाल “मतिमंद” हा शब्द अनेक ठिकाणी टाळला जातो, कारण तो काहींना कलंकित किंवा दुखावणारा वाटू शकतो.

शब्द

Picture Credit:  istockphoto

“बौद्धिक दिव्यांग” किंवा Intellectual Disability असा अधिक संवेदनशील आणि वैद्यकीयदृष्ट्या योग्य

 संवेदनशील

Picture Credit:  istockphoto

तसेच “गतिमंद” ऐवजी शारीरिक/हालचाल संबंधित दिव्यांगता असा संदर्भ वापरला जाऊ शकतो.

संदर्भ

Picture Credit:  istockphoto

काही व्यक्तींमध्ये दोन्ही प्रकारच्या अडचणी एकत्रही असू शकतात, पण ते नेहमीच असते असे नाही.

अडचणी 

Picture Credit:  istockphoto

फोल्डेबल फोन खरेदी करताय? या गोष्टी लक्षात ठेवा

पुढे वाचा