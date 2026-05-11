सब्जा हा 'गोड तुळस' या वनस्पतीच्या बिया आहेत, तर तुळशीच्या बिया सामान्य तुळशीच्या रोपाच्या असतात. सब्जाच्या बिया आकाराने थोड्या मोठ्या आणि गडद काळ्या असतात. तुळशीच्या बिया आकाराने खूप बारीक असतात.
तुळशीच्या बिया हर्बल चहा, काढा किंवा आयुर्वेदिक उपचारांमध्ये वापरतात. तर सब्जा शरीराला थंडावा देतो, तर तुळशीच्या बिया खोकला आणि सर्दी कमी करण्यासाठी उपयुक्त मानल्या जातात.
सब्जाच्या बियांमध्ये भरपूर प्रमाणात विरघळणारे फायबर असते, जे पचनास मदत करते आणि आतड्यांची हालचाल नियमित ठेवते.
सब्जा बिया भिजवल्याने पोटाच्या आतील आवरणाला झाकून आम्लयुक्त पदार्थांपासून संरक्षण मिळते.
सब्जा बिया प्रथिने, लोह आणि इतर महत्त्वाचे पोषक घटक प्रदान करतात जे टाळूला पोषण देतात आणि केस वाढण्यास मदत करतात.
सब्जाच्या बियांमध्ये अनुकूलक गुणधर्म असू शकतात जे मज्जासंस्थेला आराम देण्यास आणि ताण कमी करण्यास मदत करतात.
सब्जा बिया बद्धकोष्ठतेवर अत्यंत प्रभावी नैसर्गिक उपाय आहेत. सब्जाच्या बिया मलविसर्जनाची प्रक्रिया सोपी करतात. त्यामुळे बद्धकोष्ठतावर एक उपाय होतो.
