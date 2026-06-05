लिंबाचे रस कोणी पिऊ नये

Lifestyle

05 june 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

लिंबाचा रस 

लिंबाचा रस म्हणजे लिंबू सरबत कोणाला प्यायला आवडत नाही आणि उन्हाळ्यात हे प्यायले जाते. पण लिंबाचा रस पिण्याचे तोटे तुम्हाला माहीत आहे का, जाणून घ्या

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लिंबामध्ये सायट्रिक ॲसिडचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे ॲसिडिटी किंवा छातीत जळजळीचा त्रास असलेल्या लोकांमध्ये हे प्रमाण वाढून पोटात मळमळ किंवा अस्वस्थता जाणवू शकते.

ॲसिडिटी व छातीत जळजळ 

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 ज्या लोकांना पेप्टिक अल्सरचा त्रास आहे, त्यांनी लिंबूपाणी किंवा लिंबाचा रस प्यायल्यास त्यांच्या पोटाच्या अस्तराची जळजळ होऊन वेदना वाढू शकतात.

पोटाचे अल्सर 

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दातांची समस्या 

लिंबाच्या अति ॲसिडिक गुणधर्मामुळे दातांचे इनॅमल  खराब होऊ शकते. ज्या लोकांच्या दातांमध्ये आधीच सेंसिटिव्हिटीची समस्या आहे किंवा दातांवर काही उपचार सुरू आहेत, त्यांनी लिंबाचा रस पिणे टाळावे.

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जर तोंडात फोड आले असतील किंवा जिभेवर अल्सर झाला असेल, तर लिंबाच्या रसामुळे तीव्र जळजळ होऊ शकते. 

तोंडात अल्सर 

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काही आयुर्वेद तज्ज्ञांनुसार आणि आरोग्याविषयीच्या अहवालानुसार, हाडांचे आजार किंवा संधिवात  असलेल्या रुग्णांनी जास्त प्रमाणात लिंबाचे सेवन करणे टाळावे. 

हाडांचे आजार

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कसा प्यावा

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लिंबाचा रस पिताना नेहमी तो पाण्यात मिसळून प्यावा आणि दातांचे रक्षण करण्यासाठी 'स्ट्रॉ' चा वापर करावा.

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