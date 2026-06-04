अनेकजण Wi-Fi आणि Mobile Data दोन्ही एकाच वेळी चालू ठेवतात. याचा फोनवर नेमका काय परिणाम होतो?
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सामान्यतः फोन आधी Wi-Fi नेटवर्कचा वापर करतो आणि Mobile Data बॅकअपमध्ये ठेवतो.
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बहुतेक फोनमध्ये दोन्ही नेटवर्कचा स्पीड एकत्र होत नाही. एकावेळी मुख्यतः एकच कनेक्शन वापरले जाते.
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काही स्मार्टफोन Wi-Fi ची गुणवत्ता कमी झाल्यावर Mobile Data ची मदत घेतात, त्यामुळे इंटरनेट अचानक बंद पडत नाही.
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दोन्ही नेटवर्क सतत सक्रिय असल्याने बॅटरीचा वापर किंचित वाढू शकतो.
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काही सेटिंग्ज ON असल्यास Wi-Fi असूनही Mobile Data वापरला जाऊ शकतो.
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अनेक फोनमध्ये Auto Network Switch सारखे फीचर असते, जे चांगले नेटवर्क निवडते.
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डेटा बचत करायची असल्यास Wi-Fi Assist किंवा तत्सम पर्याय ON आहेत का ते तपासा.
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Wi-Fi आणि Mobile Data एकत्र ON ठेवणे धोकादायक नाही. मात्र बॅटरी आणि डेटा बचतीसाठी गरज नसताना Mobile Data बंद ठेवणे फायदेशीर ठरू शकते.
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