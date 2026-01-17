बदाम खाण्याचे तोटे जाणून घ्या

Life style

17 January, 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

बदाम खाल्ल्याने आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे. याचा आहारामध्ये समावेश करावा.

बदाम खाणे

बदाम खाणे काही लोकांसाठी फायदेशीर आहे. पण काही लोकांनी ते खाल्ल्याने त्याचे तोटे होऊ शकतात. बदाम खाण्याचे तोटे जाणून घ्या 

बदाम खाण्याचे तोटे

मर्यादित प्रमाण

पौष्टिक पदार्थासोबत बदामाचे मर्यादित प्रमाणात सेवन करावे. नाहीतर त्याचे नुकसान होऊ शकतो.

बदामातील पोषक तत्व 

बदामामध्ये पौष्टिक फॅट असते. मात्र त्यामध्ये कॅलरी भरपूर प्रमाणात असतात.

वजन वाढणे

23 बदामामध्ये 160 कॅलरी असतात. भरपूर प्रमाणात बदाम खाल्ल्याने वजन वाढण्याची शक्यता आहे 

फायबरचे प्रमाण 

बदामामध्ये फायबर जास्त असते. याचे जास्त प्रमाणात सेवन केल्याने गॅस आणि पोट फुगण्याची समस्या उद्भवू शकते. 

ॲलर्जी 

काही लोकांना नट्समुळे ॲलर्जी आहे. यामुळे खाज, सूज, श्वास घेण्यास समस्या येऊ शकतात.

किडनी स्टोन 

बदामांमध्ये ऑक्सलेट असते. जास्त प्रमाणात ऑक्सलेटचे सेवन केल्याने किडनी स्टोनचा धोका वाढू शकतो.

हिवाळ्यात रोज खा 'हा' सुकामेवा, कोरडी त्वचा होईल तुकतुकीत

पुढे वाचा