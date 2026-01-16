हिवाळ्यात रोज खा 'हा' सुकामेवा, कोरडी त्वचा होईल तुकतुकीत

हिवाळ्यात रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते.
हिवाळ्यात शरीराला गरजेचं आहे तितकं पाणी जात नाही.
थंडी हवा या सगळ्यामुळे त्वचेवर कोरडेपणा जाणवतो.
याचकारणामुळे थंडीत ड्रायफ्रुट्स खाणं फायदेशीर ठरतं.
खजूरमध्ये आयरन, पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियम असतं. यामुळे गुडघेदुखी कमी होते.
बदामात विटामीन ई आणि विटामीन सी जास्त प्रमाणात असतं.
बदामाच्या सेवनाने त्वचा तुकतुकीत होते.
अक्रोडमध्ये ओमेगा 3 असल्याने त्वचेचं पोषण होतं.
काजूमध्ये मिनरल्स असल्याने त्वचेसाठी फायदेशीर ठरतं.
मनुक्यात लोह मुबलक प्रमाणात असतं त्यामुळे त्वचेचा पोत सुधारतो.
