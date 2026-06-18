भोपळ्याच्या बिया खाण्याचे काय आहेत तोटे जाणून घ्या

Lifestyle

18 june 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

वजन वाढणे 

 भोपळ्याच्या बियांमध्ये कॅलरीज आणि फॅट्सचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे जर तुम्ही याचे जास्त सेवन केले तर तुमचे वजन झपाट्याने वाढू शकते.

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या बियांमध्ये फायबर भरपूर असते. अतिप्रमाणात फायबर पोटात गेल्यामुळे पोट फुगणे, गॅस आणि पोटात पेटके येणे यासारख्या पचनाच्या समस्या निर्माण होतात.

पोट फुगणे आणि गॅस 

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जास्त प्रमाणात फायबरयुक्त बिया खाल्ल्यामुळे काहींना पोटात मळमळणे आणि अतिसाराचा त्रासही होऊ शकतो

अतिसार

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किडनी स्टोनचा धोका

या बियांमध्ये ऑक्झॅलेट्सचे प्रमाण असते. त्यामुळे संवेदनशील व्यक्तींमध्ये जास्त सेवनामुळे किडनी स्टोन तयार होण्याची शक्यता वाढू शकते.

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काही लोकांना भोपळ्याच्या बियांमुळे ॲलर्जी होऊ शकते. यामुळे त्वचेवर रॅशेस उठणे, खाज सुटणे किंवा मळमळणे अशी लक्षणे दिसू शकतात.

 ॲलर्जीचा त्रास 

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या बिया नैसर्गिकरित्या रक्तदाब कमी करण्यास मदत करतात. ज्या लोकांचा रक्तदाब आधीच कमी आहे, त्यांनी याचे सेवन टाळावे.

रक्तदाब कमी होणे

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औषधांसोबत प्रतिक्रिया 

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भोपळ्याच्या बियांमध्ये टॅनिन आणि ऑक्सालेट्ससारखे घटक असतात, जे रक्त पातळ करणाऱ्या किंवा लघवीचे प्रमाण वाढवणाऱ्या औषधांवर परिणाम करू शकतात

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