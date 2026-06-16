वॉटरप्रूफ पाउच किंवा झिप-लॉक पिशवीत मोबाईल ठेवा.
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पावसात फोन पँटच्या मागच्या खिशात ठेवणे टाळा.
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ओल्या हातांनी स्क्रीन आणि चार्जिंग पोर्टला स्पर्श करू नका.
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पाऊस लागल्यास फोन लगेच कोरड्या कापडाने पुसा.
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चार्जिंग पोर्ट ओला असेल तर फोन चार्जिंगला लावू नका.
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जोरदार पावसात कॉलसाठी इयरफोन किंवा स्मार्टवॉचचा वापर करा.
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फोनमध्ये IP रेटिंग असले तरी पाण्यात भिजवण्याचा धोका घेऊ नका.
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बॅगेत सिलिका जेल पाउच ठेवल्यास ओलाव्यापासून काही प्रमाणात संरक्षण मिळू शकते.
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पावसाळ्यात थोडी काळजी घेतल्यास तुमचा स्मार्टफोन पाण्याच्या नुकसानापासून सुरक्षित राहू शकतो.
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