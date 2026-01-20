अॅमेझॉनवर सुरु असलेल्या सेलमध्ये Motorola Razr 60 Ultra 5G वर मोठ्या ऑफर्स उपलब्ध आहेत.
Picture Credit: Pinterest
Motorola Razr 60 Ultra 5G स्मार्टफोन 99,999 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आला होता.
अॅमेझॉन सेलमध्ये या स्मार्टफोनवर तब्बल 20,000 रुपयांचे डिस्काऊंट दिले जात आहे.
या ऑफरनंतर डिव्हाईसची किंमत केवळ 79,998 रुपये होते.
एसबीआय क्रेडिट कार्ड वापरून खरेदी केल्यास 7,250 रुपयांपर्यंत डिस्काऊंट मिळणार आहे.
याशिवााय फ्लिप स्मार्टफोनच्या खरेदीवर एक्सचेंज ऑफर्स देखील उपलब्ध आहेत.
जुन्या डिव्हाइसच्या ब्रँड, मॉडेल आणि वर्किंग कंडीशननुसार, तुम्हाला 42,000 रुपयांपर्यंत एक्सचेंज मूल्य मिळू शकते.
या सर्व ऑफर्सनंतर Motorola Razr 60 Ultra 5G अत्यंत स्वस्त किंमतीत खरेदी करू शकता.
