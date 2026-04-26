फ्लिपकार्टवर सॅमसंग गॅलेक्सी झेड फ्लिप 7 वर हजारो रुपयांचं डिस्काऊंट ऑफर केलं जात आहे.
कंपनीने हा स्मार्टफोन भारतात 1,09,999 रुपयांच्या किंमतीत लाँच केला होता.
मात्र आता फ्लिपकार्टवर हा स्मार्टफोन केवळ 95,990 रुपयांत उपलब्ध आहे.
ग्राहकांना या स्मार्टफोनच्या खरेदीवर तब्बल 14 हजारांची बचत करता येणार आहे.
एसबीआय किंवा ॲक्सिस फ्लिपकार्ट बँक क्रेडिट कार्ड वापरून आणखी 4000 रुपयांपर्यंतची सूट मिळू शकते.
या ऑफरनंतर फोनची किंमत केवळ 91,990 रुपये होणार आहे.
तसेच ग्राहक एक्सचेंज ऑफरचा देखील फायदा घेऊ शकणार आहेत.
सॅमसंग फ्लिप स्मार्टफोनमध्ये अनेक दमदार फीचर्स दिले आहेत.
