सॅमसंगने गेल्यावर्षी गॅलेक्सी Z फोल्ड 7 गेल्यावर्षी लाँच केला होता.
हा स्मार्टफोन 12GB रॅम + 512GB स्टोरेज व्हेरिअंटमध्ये लाँच केला होता.
या स्मार्टफोनची लाँचिंग किंमत 1,86,999 रुपये आहे.
मात्र सध्या अॅमेझॉनवर हा स्मार्टफोन 1,63,399 रुपयांच्या किंमतीत उपलब्ध आहे.
या डिव्हाईसवर 20 हजार रुपयांचं डिस्काऊंट उपलब्ध आहे.
एचडीएफसी बँक क्रेडिट कार्ड ईएमआय पर्यायासह फोनवर 1500 रुपयांपर्यंत डिस्काउंट मिळणार आहे.
येस बँक क्रेडिट कार्ड ईएमआय पर्यायांवर 1000 रुपयांची सूट देखील उपलब्ध आहे.
तुम्ही जुना स्मार्टफोन एक्सचेंज करून देखील मोठं डिस्काऊंट मिळवू शकता.
