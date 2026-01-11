Samsung च्या फोल्डेबल फोनवर ऑफर्स 

Science Technology

11 January 2026

Author:  हर्षदा जाधव

सॅमसंगने गेल्यावर्षी गॅलेक्सी Z फोल्ड 7 गेल्यावर्षी लाँच केला होता.

गॅलेक्सी फोल्ड 

Picture Credit: Pinterest

हा स्मार्टफोन 12GB रॅम + 512GB स्टोरेज व्हेरिअंटमध्ये लाँच केला होता. 

स्टोरेज व्हेरिअंट

Picture Credit: Pinterest

या स्मार्टफोनची लाँचिंग किंमत 1,86,999 रुपये आहे. 

लाँचिंग किंमत

Picture Credit: Pinterest

मात्र सध्या अ‍ॅमेझॉनवर हा स्मार्टफोन 1,63,399 रुपयांच्या किंमतीत उपलब्ध आहे. 

स्मार्टफोन डिस्काऊंट

Picture Credit: Pinterest

20 हजार रुपये

Picture Credit: Pinterest

या डिव्हाईसवर 20 हजार रुपयांचं डिस्काऊंट उपलब्ध आहे. 

एचडीएफसी बँक क्रेडिट कार्ड ईएमआय पर्यायासह फोनवर 1500 रुपयांपर्यंत डिस्काउंट मिळणार आहे.

ईएमआय पर्याय

Picture Credit: Pinterest

येस बँक क्रेडिट कार्ड ईएमआय पर्यायांवर 1000 रुपयांची सूट देखील उपलब्ध आहे.

क्रेडिट कार्ड

Picture Credit: Pinterest

तुम्ही जुना स्मार्टफोन एक्सचेंज करून देखील मोठं डिस्काऊंट मिळवू शकता.

स्मार्टफोन एक्सचेंज

Picture Credit: Pinterest

जानेवारी महिन्यात लाँच होणार हे स्मार्टफोन्स

पुढे वाचा