पांढरे बूट दिसेल चांगले असले तरी ते घाण देखील लगेच होतात

Lifestyle

05 March 2026

Author:  तेजस भागवत 

पिवळे झालेले पांढरे बूट स्वच्छ कसे करायचे जाणून घेऊयात. 

पांढरे बूट 

Picture Credit: istockphoto

पिवळे झालेल्या बूटांवर टुथपेस्ट लावून ब्रशने घासल्यास बूट स्वच्छ होतात. 

टुथपेस्ट 

Picture Credit: istockphoto

बेकिंग सोडा, व्हीनेगरची पेस्ट करून बूटावर लावावे आणि ब्रशने घासावे.

घरगुती उपाय 

Picture Credit: istockphoto

लिंबाचा रस पिवळेपणा दूर करतो. लिंबू बूटावर घासल्याने पिवळेपणा दूर होतो. 

लिंबू 

Picture Credit: istockphoto

डिशवॉश 

कोमट पाण्यात डिशवॉश मिसळावे. त्यानंतर हलक्या हाताने बूट साफ करावेत. 

Picture Credit: istockphoto

बूटाचे कोपरे अन् रबराचा भागासाठी खोडरबरचा वापर करावा. 

खोडरबर 

Picture Credit: istockphoto

Weight loss साठी हेल्दी डिनर आयडिया

पुढे वाचा