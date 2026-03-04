वजन कमी करण्यासाठी आहारात करा हेल्दी  पदार्थांची निवड

Life style

04 March 2026

Author:  नुपूर भगत

मिक्स भाज्यांचे गरम सूप आणि काकडी, गाजर, टोमॅटो सॅलड. कमी कॅलरी आणि जास्त फायबर.

सूप

Picture Credit: Pinterest

थोड्या तांदळासोबत जास्त मूग डाळ वापरून बनवलेली हलकी खिचडी.

मूग डाळ खिचडी

Picture Credit: Pinterest

तेल न वापरता मसाल्यात मॅरिनेट करून ग्रिल केलेले पनीर किंवा टोफू आणि सॅलड.

ग्रिल्ड पनीर/टोफू

Picture Credit: Pinterest

2 लहान मल्टीग्रेन चपाती आणि कमी तेलात परतलेली हिरवी भाजी.

 मल्टीग्रेन चपाती आणि भाजी

Picture Credit: Pinterest

रव्याऐवजी ओट्स वापरून बनवलेला हलका आणि पोटभरीचा उपमा.

 ओट्स उपमा

Picture Credit: Pinterest

2 उकडलेली अंडी आणि भाज्यांचे सॅलड (प्रोटीनसाठी उत्तम).

 उकडलेले अंडे आणि सॅलड

Picture Credit: Pinterest

लो-फॅट दही आणि जिरेपूड, रात्री पचनासाठी हलके.पदार्थ टाळून हलके पण पोटभर जेवण निवडले तर वजन कमी होण्यास मदत होते.

दही आणि भाजलेले जिरे

Picture Credit: Pinterest

