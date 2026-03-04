मिक्स भाज्यांचे गरम सूप आणि काकडी, गाजर, टोमॅटो सॅलड. कमी कॅलरी आणि जास्त फायबर.
थोड्या तांदळासोबत जास्त मूग डाळ वापरून बनवलेली हलकी खिचडी.
तेल न वापरता मसाल्यात मॅरिनेट करून ग्रिल केलेले पनीर किंवा टोफू आणि सॅलड.
2 लहान मल्टीग्रेन चपाती आणि कमी तेलात परतलेली हिरवी भाजी.
रव्याऐवजी ओट्स वापरून बनवलेला हलका आणि पोटभरीचा उपमा.
2 उकडलेली अंडी आणि भाज्यांचे सॅलड (प्रोटीनसाठी उत्तम).
लो-फॅट दही आणि जिरेपूड, रात्री पचनासाठी हलके.पदार्थ टाळून हलके पण पोटभर जेवण निवडले तर वजन कमी होण्यास मदत होते.
