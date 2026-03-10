उन्हाळ्यात बाईकचा टायर खरंच फुटतो का?

10 March 2026

मयुर नवले

उन्हाळ्याचे दिवस सुरू झाले आहेत.

उन्हाळा 

या मोसमात बाईकची विशेष काळजी घ्यावी लागते.

बाईक

अनेकदा या मोसमात बाईकचा टायर फुटण्याच्या घटना समोर येत असतात. मात्र, असे का होते?

टायर फुटण्याची घटना 

उन्हाळ्यात टायरमधील हवा गरम होऊन तिचा दाब वाढतो आणि टायर फुटण्याचा धोका वाढू शकतो.

जास्त तापमानाचा परिणाम

जर टायरमध्ये कंपनीने सांगितलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त हवा भरली असेल तर उष्णतेमुळे दाब वाढून टायर फुटू शकतो.

टायरमध्ये जास्त हवा भरणे

जास्त वापरलेला किंवा खूप घासलेला टायर उन्हाळ्यात जास्त लवकर खराब होतो आणि फुटण्याची शक्यता वाढते.

जुना किंवा घासलेला टायर

उष्ण हवामानात जास्त वेगाने बाईक चालवल्यास टायरवर जास्त घर्षण निर्माण होते ज्यामुळे टायरचे होऊन नुकसान होऊ शकते.

जास्त वेगात गाडी चालवणे

