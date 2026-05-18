Glass Roof Cars उन्हात किती तापतात?

Automobile

18 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

Glass Roof आणि Panoramic Sunroof असलेल्या Cars सध्या खूप Trend मध्ये आहेत.

पण उन्हाळ्यात अशा Cars आतून जास्त गरम होतात का? हा अनेकांचा प्रश्न असतो.

हो, साधारणपणे Glass Roof मुळे Cabin मध्ये जास्त Heat येऊ शकते.

Glass मधून सूर्याची किरणं थेट आत येतात, त्यामुळे Cabin Temperature पटकन वाढतो.

विशेषतः भारतासारख्या गरम हवामानात हा फरक जास्त जाणवतो.

मात्र, आधुनिक Cars मध्ये UV Cut Glass आणि Heat Insulation Technology दिली जाते.

काही Premium Cars मध्ये Infrared Protection Glass देखील असतो.

Sunshade Cover वापरल्यास Heat मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते.

Parking करताना Sunshade वापरणं आणि Car सावलीत ठेवणं उपयोगी ठरतं.

Style आणि Premium Feel मिळतो, पण Indian Summer मध्ये Glass Roof सोबत Heat चा विचारही महत्त्वाचा ठरतो!

