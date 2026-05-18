Glass Roof आणि Panoramic Sunroof असलेल्या Cars सध्या खूप Trend मध्ये आहेत.
Picture Credit: Pinterest
पण उन्हाळ्यात अशा Cars आतून जास्त गरम होतात का? हा अनेकांचा प्रश्न असतो.
Picture Credit: Pinterest
हो, साधारणपणे Glass Roof मुळे Cabin मध्ये जास्त Heat येऊ शकते.
Picture Credit: Pinterest
Glass मधून सूर्याची किरणं थेट आत येतात, त्यामुळे Cabin Temperature पटकन वाढतो.
Picture Credit: Pinterest
विशेषतः भारतासारख्या गरम हवामानात हा फरक जास्त जाणवतो.
Picture Credit: Pinterest
मात्र, आधुनिक Cars मध्ये UV Cut Glass आणि Heat Insulation Technology दिली जाते.
\Picture Credit: Pinterest
काही Premium Cars मध्ये Infrared Protection Glass देखील असतो.
Picture Credit: Pinterest
Sunshade Cover वापरल्यास Heat मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते.
Picture Credit: Pinterest
Parking करताना Sunshade वापरणं आणि Car सावलीत ठेवणं उपयोगी ठरतं.
Picture Credit: Pinterest
Style आणि Premium Feel मिळतो, पण Indian Summer मध्ये Glass Roof सोबत Heat चा विचारही महत्त्वाचा ठरतो!
Picture Credit: Pinterest
तुमची Car Hack होऊ शकते? Cybersecurity चा वाढता धोका