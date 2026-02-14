काय सांगता ! स्वयंपाकघरातल्या भांड्यांना असते एक्सपायरी डेट? 

Lifestyle

14 February 2026

Author: तृप्ती गायकवाड

स्वयंपाक घरातील भांड्यांवर गृहिणीचं विशेष प्रेम असतं. 

स्वयंपाक घरातील भांडी कितीही जुनी झाली तरी त्यामागे आठवण असतात. 

अनेक महिला जुनी भांडी घरात ठेवतात. 

पण तुम्हाला माहितेय का स्वयंपाकघरातल्या भांड्यांना एक्सपायरी डेट असते.

जेवणासाठी नॉनस्टीक भांडी खूप वापरली जातात.

सतत ही भांडी वापरल्याने त्यावरील कोटींग निघून जातं आणि ते जेवणात मिसळतं. 

जर नॉनस्टीकची भांडी खराब झालेली दिसली तर लगेच बदला. 

अ‍ॅल्युमिनिअमची भांडी जास्त काळ वापरु नयेत. 

अ‍ॅल्युमिनिअमच्या भांड्यात आंबट पदार्थ शिजवल्याने रासायनिक क्रिया तयार होते. 

याच कारणाने अ‍ॅल्युमिनिअमची भांडी जास्त वापरल्याने मेंदूवर त्याचा वाईट परिणाम होतो.

