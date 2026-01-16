शुक्रवारी कोणत्या गोष्टी करू नये जाणून घ्या

Life style

16 January, 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

शुक्रवारी मांसाहार आणि मद्यपान करणे अशुभ मानले जाते. यामुळे देवी लक्ष्मीचा तुमच्यावर आशीर्वाद राहील.

देवी लक्ष्मीचा आशीर्वाद 

या दिवशी सात्विक भोजन केल्याने मन शांत राहील आणि घरात सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेल.

सकारात्मक ऊर्जा 

शुक्र ग्रहाचा प्रभाव

शुक्रवारी वादविवाद, भांडण आणि  बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा. कारण यामुळे शुक्र ग्रह प्रभावित होऊ शकतो.

आर्थिक व्यवहार

असे मानले जाते की, यावेळी आर्थिक व्यवहार केल्याने नुकसान होऊ शकते.

उधार देणे

शुक्रवारी आर्थिक व्यवहार, उधार घेणे किंवा देणे निषिद्ध मानले जाते.

नकारात्मक प्रभाव

मान्यतेनुसार यामुळे आर्थिक परिस्थितीवर नकारात्मक प्रभाव पडतो.

जमिनीचा व्यवहार 

या दिवशी जमीन, मालमत्ता किंवा कोणतेही मोठे डिल करणे टाळायला हवे.

वस्तूंची खरेदी 

त्यासोबतच स्वयंपाकघराशी संबंधित वस्तूची खरेदी आणि एखाद्या गोष्टी घेणे अशुभ मानले जाते. 

मुख्य प्रवेशद्वार

देवी लक्ष्मीला प्रसन्न करण्यासाठी शुक्रवारी संध्याकाळी घरच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ तुपाचा दिवा लावून पांढऱ्या वस्तूंचे दान करावे.

Kurkure मध्ये खरंच प्लास्टिक असतं का?

पुढे वाचा