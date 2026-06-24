टायरवरील ट्रेड कमी झाला असेल तर पावसात पकड कमी होते. वेळेवर टायर बदला.
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जास्त किंवा कमी हवा असल्यास टायरची रस्त्यावरील पकड कमी होऊ शकते.
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ओल्या रस्त्यावर जास्त वेग टाळल्यास घसरण्याचा धोका कमी होतो.
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हळूहळू आणि नियंत्रित पद्धतीने ब्रेक वापरा.
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झेब्रा क्रॉसिंग किंवा पेंट केलेल्या पट्ट्या ओल्या झाल्यावर निसरड्या होतात.
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वळण घेताना बाईक जास्त झुकवू नका आणि वेग नियंत्रणात ठेवा.
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अशा ठिकाणी चिखल किंवा खड्डे असू शकतात, ज्यामुळे टायर घसरू शकतात.
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समोरील वाहनापासून पुरेसे अंतर ठेवल्यास अचानक ब्रेक लावण्याची गरज पडत नाही.
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पावसाळ्यात थोडी काळजी आणि योग्य सवयी अंगीकारल्यास बाईकची ग्रिप चांगली राहते आणि प्रवास अधिक सुरक्षित होतो.
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