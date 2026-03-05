हवामानातील बदलामुळे किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे ताप येणे ही एक सामान्य समस्या आहे.
जर तुम्हाला ताप आला तर तुमच्या शरीराला भरपूर विश्रांती घ्या. संसर्गाशी लढण्यासाठी शरीराला उर्जेची आवश्यकता असते.
डिहायड्रेशन टाळण्यासाठी दर २-३ तासांनी पाणी, नारळपाणी किंवा सूप प्या.
जर ताप १०१°F पेक्षा जास्त असेल तर तुम्ही डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार पॅरासिटामॉल घेऊ शकता.
पाण्याच्या पट्ट्या डोक्यावर ठेवल्याने शरीराचे तापमान कमी करता येते.
खिचडी, दलिया असे हलके आणि सहज पचणारे अन्न खा, जेणेकरून पचनावर ताण येणार नाही.
जर ताप ३ दिवसांपेक्षा जास्त काळ राहिला तर ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
