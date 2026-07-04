वादळी पाऊस आणि वीज कडाडत असेल तर टीव्ही बंद करून प्लगही काढा. विजेच्या धक्क्यामुळे सर्किट खराब होऊ शकते.
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डेस्कटॉप, मॉनिटर आणि UPS सुरक्षितरीत्या बंद करा. महत्त्वाचा डेटा आधी सेव्ह करायला विसरू नका.
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विजेच्या कडकडाटात राउटरचे नुकसान होण्याची शक्यता असते. इंटरनेट केबल आणि पॉवर प्लग तात्पुरते काढणे सुरक्षित ठरू शकते.
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PlayStation, Xbox किंवा इतर गेमिंग कन्सोल वापरत असाल तर ते बंद करून प्लग काढा.
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लॅपटॉप बॅटरीवर वापरू शकता, पण वीज कडाडत असताना चार्जर अनावश्यकपणे जोडून ठेवू नका.
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स्मार्ट होम उपकरणेही Surge मुळे प्रभावित होऊ शकतात. शक्य असल्यास ती बंद ठेवा.
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वादळी पावसात आणि वीज कडाडत असताना महागडी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे बंद ठेवणे आणि शक्य असल्यास प्लग काढणे हा सर्वात सुरक्षित पर्याय आहे.
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