डिस्क ब्रेकमध्ये रोटर आणि कॅलिपरचा वापर होतो. ब्रेक लावताच पॅड्स रोटरला पकडतात, त्यामुळे जलद आणि प्रभावी ब्रेकिंग मिळते.
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ड्रम ब्रेकमध्ये ब्रेक शूज ड्रमच्या आतील भागावर दाबले जातात. याची रचना बंद असल्याने धूळ कमी शिरते, पण उष्णता आणि ओलावा बाहेर पडायला वेळ लागतो.
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पावसात डिस्क ब्रेकमधील पाणी पटकन निघून जाते, त्यामुळे ब्रेकिंग लवकर सामान्य होते. ड्रम ब्रेकमध्ये पाणी अडकू शकते आणि काही क्षण ब्रेकिंग कमी प्रभावी वाटू शकते.
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– डिस्क ब्रेक: जलद प्रतिसाद, चांगले नियंत्रण. – ड्रम ब्रेक: सामान्य वेगात पुरेसे, पण जोरदार पावसात प्रतिसाद थोडा उशिरा मिळू शकतो.
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ड्रम ब्रेकचे मेंटेनन्स खर्च कमी असतात. डिस्क ब्रेकची सर्व्हिस थोडी महाग असली तरी त्यांची ब्रेकिंग कार्यक्षमता अधिक चांगली राहते.
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डिस्क किंवा ड्रम कोणताही ब्रेक असो, ABS असल्यास घसरत्या रस्त्यावर चाक लॉक होण्याची शक्यता कमी होते आणि वाहनावर अधिक नियंत्रण मिळते.
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जर रोज पावसात किंवा हायवेवर प्रवास करत असाल, तर फ्रंट डिस्क ब्रेक (शक्यतो ABS सह) अधिक सुरक्षित पर्याय आहे. शहरातील मर्यादित वापरासाठी ड्रम ब्रेकही पुरेसे ठरू शकतात.
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