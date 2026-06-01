आपण बऱ्याचदा मोबाईल चार्जिंग करताना अनेक नकळत चुका करतो.
मोबाईल चार्ज करताना काही चुका होतात त्या टाळल्या पाहिजेत.
बऱ्याचदा या चुका धोका निर्माण करतात.
मोबाईल फोन वारंवार चार्ज करणे टाळावे. बॅटरी पूर्णपणे संपल्यावरच तो चार्ज करावा.
आपला मोबाईल फोन लोकल किंवा डुप्लिकेट चार्जर वापरण्याऐवजी मूळ चार्जरनेच चार्ज करावा.
तुमचा मोबाईल फोन रात्रभर चार्जिंगला लावणे टाळा.
मोबाईल चार्जिंगला लावलेला असताना त्यावर काम करणे, कॉल करणे किंवा गेम खेळणे टाळा.
जर तुम्ही या चुका करत असाल तर तुम्ही त्या आजपासून सुधारा.
थोडी काळजी घेतली तर Charging Cable बराच काळ व्यवस्थित चालू शकतो!
