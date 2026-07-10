100% चार्ज करणे योग्य की नाही? तज्ज्ञ काय सांगतात? – 

Science Technology

10 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे - निकम

100% चार्ज करणे सुरक्षित आहे. मात्र, सतत पूर्ण चार्ज ठेवण्याची सवय बॅटरीच्या दीर्घकालीन कार्यक्षमतेवर परिणाम करू शकते.

100% चार्ज करणे चुकीचे आहे का?

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लिथियम-आयन बॅटरीवर कमी ताण राहावा म्हणून अनेक तज्ज्ञ दैनंदिन वापरात 20% ते 80% चार्जिंगची सवय ठेवण्याचा सल्ला देतात.

80% पर्यंत चार्ज का करावा?

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लांब प्रवास, दिवसभर बाहेर राहायचे असल्यास किंवा चार्जिंगची सुविधा कमी असेल, तर 100% चार्ज करणे योग्य ठरू शकते.

100% चार्ज कधी करावा?

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नवीन स्मार्टफोनमध्ये स्मार्ट चार्जिंग तंत्रज्ञान असते. तरीही शक्य असल्यास फोन सतत चार्जरला जोडून ठेवणे टाळणे फायदेशीर ठरते.

रात्रभर चार्जिंग योग्य आहे का?

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अनेक Android आणि iPhone मॉडेल्समध्ये चार्जिंग 80% पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा किंवा चार्जिंगची गती नियंत्रित करण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो.

Battery Protection फीचर वापरा

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❌ वारंवार 0% पर्यंत बॅटरी संपवणे ❌ गरम वातावरणात चार्जिंग करणे ❌ निकृष्ट दर्जाचे चार्जर वापरणे

या सवयी टाळा

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✔ ओरिजिनल चार्जर वापरा ✔ फोनचे सॉफ्टवेअर अपडेट ठेवा ✔ गरज नसताना सतत चार्जिंग टाळा

बॅटरी जास्त काळ टिकवण्यासाठी

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तुम्ही फोन 80% पर्यंत चार्ज करता की 100%? कमेंटमध्ये नक्की सांगा.

तुमची चार्जिंग सवय काय?

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