100% चार्ज करणे सुरक्षित आहे. मात्र, सतत पूर्ण चार्ज ठेवण्याची सवय बॅटरीच्या दीर्घकालीन कार्यक्षमतेवर परिणाम करू शकते.
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लिथियम-आयन बॅटरीवर कमी ताण राहावा म्हणून अनेक तज्ज्ञ दैनंदिन वापरात 20% ते 80% चार्जिंगची सवय ठेवण्याचा सल्ला देतात.
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लांब प्रवास, दिवसभर बाहेर राहायचे असल्यास किंवा चार्जिंगची सुविधा कमी असेल, तर 100% चार्ज करणे योग्य ठरू शकते.
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नवीन स्मार्टफोनमध्ये स्मार्ट चार्जिंग तंत्रज्ञान असते. तरीही शक्य असल्यास फोन सतत चार्जरला जोडून ठेवणे टाळणे फायदेशीर ठरते.
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अनेक Android आणि iPhone मॉडेल्समध्ये चार्जिंग 80% पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा किंवा चार्जिंगची गती नियंत्रित करण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो.
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❌ वारंवार 0% पर्यंत बॅटरी संपवणे ❌ गरम वातावरणात चार्जिंग करणे ❌ निकृष्ट दर्जाचे चार्जर वापरणे
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✔ ओरिजिनल चार्जर वापरा ✔ फोनचे सॉफ्टवेअर अपडेट ठेवा ✔ गरज नसताना सतत चार्जिंग टाळा
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तुम्ही फोन 80% पर्यंत चार्ज करता की 100%? कमेंटमध्ये नक्की सांगा.
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