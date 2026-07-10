Motorola Edge 70 Max मध्ये Qualcomm चा फ्लॅगशिप Snapdragon चिपसेट मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे गेमिंग आणि मल्टीटास्किंग अधिक स्मूथ होईल.
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या स्मार्टफोनमध्ये Magnetic Wireless Charging सपोर्ट दिला जाणार असल्याचे टीझरमधून स्पष्ट झाले आहे.
Picture Credit: Flipkart
Motorola Edge 70 Max मध्ये प्रीमियम Glass Back आणि मजबूत Aluminium Frame दिला जाणार आहे. त्यामुळे फोनला आकर्षक लूकसोबत अधिक प्रीमियम फील मिळेल.
Picture Credit: Flipkart
Curve ऐवजी फ्लॅट डिस्प्ले आणि प्रीमियम फिनिशसह हा फोन आकर्षक लूकमध्ये येण्याची शक्यता आहे.
Picture Credit: Flipkart
दैनंदिन वापर अधिक स्मार्ट करण्यासाठी AI-आधारित अनेक फीचर्स फोनमध्ये दिले जाऊ शकतात.
Picture Credit: Flipkart
मोठा AMOLED डिस्प्ले आणि हाय रिफ्रेश रेटमुळे गेमिंग व व्हिडिओ पाहण्याचा अनुभव अधिक स्मूथ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
Picture Credit: Flipkart
Motorola Edge 70 Max भारतात 15 जुलै 2026 रोजी दुपारी 12 वाजता लॉन्च होणार आहे.
Picture Credit: Flipkart