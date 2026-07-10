Motorola Edge 70 Max येतोय! लॉन्चपूर्वीच समोर आली मोठी माहिती

Science Technology

10 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे - निकम

Motorola Edge 70 Max मध्ये Qualcomm चा फ्लॅगशिप Snapdragon चिपसेट मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे गेमिंग आणि मल्टीटास्किंग अधिक स्मूथ होईल.

Snapdragon प्रोसेसर

Picture Credit: Flipkart

या स्मार्टफोनमध्ये  Magnetic Wireless Charging सपोर्ट दिला जाणार असल्याचे टीझरमधून स्पष्ट झाले आहे.

Magnetic Wireless Charging

Picture Credit: Flipkart

Motorola Edge 70 Max मध्ये प्रीमियम Glass Back आणि मजबूत Aluminium Frame दिला जाणार आहे. त्यामुळे फोनला आकर्षक लूकसोबत अधिक प्रीमियम फील मिळेल.

Glass Design, Aluminium Frame

Picture Credit: Flipkart

Curve ऐवजी फ्लॅट डिस्प्ले आणि प्रीमियम फिनिशसह हा फोन आकर्षक लूकमध्ये येण्याची शक्यता आहे.

प्रीमियम फ्लॅट डिझाइन

Picture Credit: Flipkart

दैनंदिन वापर अधिक स्मार्ट करण्यासाठी AI-आधारित अनेक फीचर्स फोनमध्ये दिले जाऊ शकतात.

AI फीचर्सचा सपोर्ट

Picture Credit: Flipkart

मोठा AMOLED डिस्प्ले आणि हाय रिफ्रेश रेटमुळे गेमिंग व व्हिडिओ पाहण्याचा अनुभव अधिक स्मूथ मिळण्याची अपेक्षा आहे.

दमदार डिस्प्ले

Picture Credit: Flipkart

Motorola Edge 70 Max भारतात 15 जुलै 2026 रोजी दुपारी 12 वाजता लॉन्च होणार आहे.

लाँच कधी?

Picture Credit: Flipkart

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