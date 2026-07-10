जर तुम्ही नवीन कार घेण्याचा विचार करत असाल, तर जुलै 2026 तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतो. अनेक कंपन्यांनी कॅश डिस्काउंट, एक्स्चेंज बोनस आणि स्क्रॅपेज बेनिफिट्स जाहीर केले आहेत.
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Tata च्या निवडक ICE आणि EV मॉडेल्सवर आकर्षक ऑफर्स उपलब्ध आहेत. काही EV मॉडेल्सवर लाखोंपर्यंतचा फायदा मिळू शकतो.
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Hyundai च्या अनेक लोकप्रिय मॉडेल्सवर कॅश डिस्काउंट, एक्स्चेंज बोनस आणि कॉर्पोरेट बेनिफिट्स मिळत आहेत.
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Arena आणि Nexa डीलरशिपवर अनेक मॉडेल्सवर विशेष ऑफर्स उपलब्ध आहेत. काही मॉडेल्सवर ₹2 लाखांपर्यंतचा फायदा मिळू शकतो.
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Kia आणि MG च्या निवडक SUV व EV मॉडेल्सवर एक्स्चेंज बोनस, कॅश डिस्काउंट आणि लॉयल्टी बेनिफिट्स दिले जात आहेत.
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Honda Elevate वर जुलै महिन्यात ₹2.15 लाखांपर्यंत फायदे मिळत आहेत. ऑफर्स शहर आणि स्टॉकनुसार बदलू शकतात.
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कॅश डिस्काउंट, एक्स्चेंज बोनस, स्क्रॅपेज बेनिफिट, लॉयल्टी बोनस, कॉर्पोरेट ऑफर. ब्रँड आणि व्हेरिएंटनुसार ऑफर्स वेगवेगळ्या आहेत.
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जुलै 2026 मधील ऑफर्सचा फायदा घेण्यापूर्वी जवळच्या डीलरशिपमध्ये ऑफर आणि उपलब्धता नक्की तपासा. ऑफर्स 31 जुलै 2026 पर्यंत किंवा स्टॉक उपलब्धतेनुसार असू शकतात.
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