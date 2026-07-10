जुलैमध्ये कार खरेदीची सुवर्णसंधी! किती मिळेल फायदा? 

Automobile

10 July, 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

डिस्काउंटचा महिना

जर तुम्ही नवीन कार घेण्याचा विचार करत असाल, तर जुलै 2026 तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतो. अनेक कंपन्यांनी कॅश डिस्काउंट, एक्स्चेंज बोनस आणि स्क्रॅपेज बेनिफिट्स जाहीर केले आहेत.

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Tata Motors

Tata च्या निवडक ICE आणि EV मॉडेल्सवर आकर्षक ऑफर्स उपलब्ध आहेत. काही EV मॉडेल्सवर लाखोंपर्यंतचा फायदा मिळू शकतो.

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Hyundai

Hyundai च्या अनेक लोकप्रिय मॉडेल्सवर कॅश डिस्काउंट, एक्स्चेंज बोनस आणि कॉर्पोरेट बेनिफिट्स मिळत आहेत.

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Maruti Suzuki

Arena आणि Nexa डीलरशिपवर अनेक मॉडेल्सवर विशेष ऑफर्स उपलब्ध आहेत. काही मॉडेल्सवर ₹2 लाखांपर्यंतचा फायदा मिळू शकतो.

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Kia आणि MG

Kia आणि MG च्या निवडक SUV व EV मॉडेल्सवर एक्स्चेंज बोनस, कॅश डिस्काउंट आणि लॉयल्टी बेनिफिट्स दिले जात आहेत.

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Honda

Honda Elevate वर जुलै महिन्यात ₹2.15 लाखांपर्यंत फायदे मिळत आहेत. ऑफर्स शहर आणि स्टॉकनुसार बदलू शकतात.

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ऑफरमध्ये काय मिळेल?

कॅश डिस्काउंट, एक्स्चेंज बोनस, स्क्रॅपेज बेनिफिट, लॉयल्टी बोनस, कॉर्पोरेट ऑफर. ब्रँड आणि व्हेरिएंटनुसार ऑफर्स वेगवेगळ्या आहेत.

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कार खरेदीचा विचार आहे?

जुलै 2026 मधील ऑफर्सचा फायदा घेण्यापूर्वी जवळच्या डीलरशिपमध्ये ऑफर आणि उपलब्धता नक्की तपासा. ऑफर्स 31 जुलै 2026 पर्यंत किंवा स्टॉक उपलब्धतेनुसार असू शकतात.

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