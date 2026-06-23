तुमच्याही बँक खात्यात पैसे आहेत? मग, फसवणूक कशी टाळाल

Science Technology

23 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

ATM Pin

तुमचा ATM Pin आणि नेट बँकिंग पासवर्ड कोणाशीही शेअर करु नका. 

Picture Credit: Pinterest

ओटीपी

तुमच्या मोबाईलवर मिळालेला ओटीपी कोणाशीही शेअर करु नका.

Picture Credit: Pinterest

लिंक

कॅशबॅक किंवा KYC अपडेटच्या नावाखाली येणाऱ्या अनोळखी लिंकवर क्लिक करु नका.

Picture Credit: Pinterest

फक्त बँकेच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा ऍपवरुन लॉगिन करा. 

वेबसाइट किंवा App

Picture Credit: Pinterest

तुमचा पासवर्ड वारंवार बदला आणि साधा पासवर्ड वापरणे टाळा.

पासवर्ड 

Picture Credit: Pinterest

बँकिंग किंवा पेमेंट करण्याच्या कामांसाठी सार्वजनिक वाय-फाय वापरु नका.

सार्वजनिक वाय-फाय 

\Picture Credit: Pinterest

तुमचे अकाऊंट स्टेटमेंट आणि मेसेज नियमित चेक करत राहा.

अकाऊंट स्टेटमेंट

Picture Credit: Pinterest

कोणताही संशयास्पद व्यवहार आढळल्यास बँकेला तात्काळ कळवा.

संशयास्पद व्यवहार

Picture Credit: Pinterest

तुमच्या डेबिट कार्ड किंवा क्रेडिट कार्डची माहिती कुठेही सेव्ह करु नका.

डेबिट- क्रेडिट कार्ड

Picture Credit: Pinterest

आपल्या मोबाईलवर फक्त विश्वसनीय Apps इन्स्टॉल करा आणि अज्ञात Appsपासून दूर राहा.

अज्ञात Apps

Picture Credit: Pinterest

जानेवारी महिन्यात लाँच होणार हे स्मार्टफोन्स

पुढे वाचा