7-सीटर SUV खरेदीचा विचार करत आहात? Tata Safari, Mahindra XUV700 आणि Hyundai Alcazar यांची तुलना पाहूया.
Picture Credit: Pinterest
Safari: ₹15.70 लाखपासून XUV700: ₹14.49 लाखपासून Alcazar: ₹14.99 लाखपासून Best: XUV700 (सुरुवातीची सर्वात कमी किंमत)
Picture Credit: Pinterest
Safari: 2.0L डिझेल (170 PS) XUV700: 2.0L टर्बो पेट्रोल / 2.2L डिझेल Alcazar: 1.5L टर्बो पेट्रोल / 1.5L डिझेल Best: XUV700 (इंजिनचे अधिक पर्याय)
Picture Credit: Pinterest
Safari: Panoramic Sunroof, ADAS, 360° Camera XUV700: Dual 10.25" Screens, ADAS, Sony Sound System Alcazar: Dual Screens, Ventilated Seats, Bose Audio Best: XUV700
Picture Credit: Pinterest
Safari: 5-Star Bharat NCAP XUV700: 5-Star Global NCAP Alcazar: 6 Airbags, ADAS Best: Safari आणि XUV700
Picture Credit: Pinterest
Safari: प्रशस्त तिसरी रांग XUV700: मोठे केबिन आणि बूट स्पेस Alcazar: शहरातील वापरासाठी आरामदायी 🏆 Best: Safari
Picture Credit: Pinterest
Safari: ~16 kmpl XUV700: ~17 kmpl Alcazar: ~18-20 kmpl Best: Alcazar
Picture Credit: Pinterest
Safari: मोठ्या कुटुंबासाठी XUV700: परफॉर्मन्स + फीचर्स Alcazar: शहरातील वापर आणि चांगले मायलेज
Picture Credit: Pinterest
Best Overall: Mahindra XUV700 Best Safety: Tata Safari Best Mileage: Hyundai Alcazar
Picture Credit: Pinterest