7-सीटर SUV घ्यायची आहे? Safari, XUV700 आणि Alcazar मधील बेस्ट पर्याय कोणता?

Automobile

03 Aug 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे - निकम

7-सीटर SUV खरेदीचा विचार करत आहात? Tata Safari, Mahindra XUV700 आणि Hyundai Alcazar यांची तुलना पाहूया.

3 लोकप्रिय 7-सीटर SUV

Picture Credit: Pinterest

Safari: ₹15.70 लाखपासून XUV700: ₹14.49 लाखपासून Alcazar: ₹14.99 लाखपासून  Best: XUV700 (सुरुवातीची सर्वात कमी किंमत)

किंमत

Picture Credit: Pinterest

Safari: 2.0L डिझेल (170 PS) XUV700: 2.0L टर्बो पेट्रोल / 2.2L डिझेल Alcazar: 1.5L टर्बो पेट्रोल / 1.5L डिझेल Best: XUV700 (इंजिनचे अधिक पर्याय)

इंजिन

Picture Credit: Pinterest

Safari: Panoramic Sunroof, ADAS, 360° Camera XUV700: Dual 10.25" Screens, ADAS, Sony Sound System Alcazar: Dual Screens, Ventilated Seats, Bose Audio Best: XUV700

फीचर्स

Picture Credit: Pinterest

Safari: 5-Star Bharat NCAP XUV700: 5-Star Global NCAP Alcazar: 6 Airbags, ADAS  Best: Safari आणि XUV700

सुरक्षा

Picture Credit: Pinterest

Safari: प्रशस्त तिसरी रांग XUV700: मोठे केबिन आणि बूट स्पेस Alcazar: शहरातील वापरासाठी आरामदायी 🏆 Best: Safari

आराम

Picture Credit: Pinterest

Safari: ~16 kmpl XUV700: ~17 kmpl Alcazar: ~18-20 kmpl  Best: Alcazar

मायलेज

Picture Credit: Pinterest

Safari: मोठ्या कुटुंबासाठी XUV700: परफॉर्मन्स + फीचर्स Alcazar: शहरातील वापर आणि चांगले मायलेज

कोणासाठी कोणती?

Picture Credit: Pinterest

Best Overall: Mahindra XUV700 Best Safety: Tata Safari Best Mileage: Hyundai Alcazar

अंतिम निर्णय

Picture Credit: Pinterest

70 kmpl पर्यंत मायलेज! 2026 मधील 8 बेस्ट बाइक्स, पेट्रोलचा खर्च होईल कमी 

पुढे वाचा