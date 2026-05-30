फोनमधील NFC फीचर म्हणजे काय?

30 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

NFC म्हणजे नेमकं काय?

Near Field Communication (NFC) हे एक वायरलेस तंत्रज्ञान आहे, जे दोन डिव्हाइसना जवळ आणल्यावर डेटा देवाणघेवाण करू देते.

Contactless Payment साठी उपयोग

NFC च्या मदतीने फोनद्वारे कार्डशिवाय दुकानदाराकडे पेमेंट करता येते.

Bluetooth Pairing सोपे होते

काही इयरबड्स, स्पीकर्स किंवा स्मार्ट डिव्हाइसेस NFC द्वारे पटकन कनेक्ट होतात.

फोटो, कॉन्टॅक्ट किंवा इतर माहिती जवळच्या NFC-सपोर्टेड डिव्हाइसला पाठवता येते.

डेटा शेअरिंगची सुविधा

NFC Tags स्कॅन करून Wi-Fi ऑन करणे, फोन Silent Mode मध्ये टाकणे यांसारखी कामे करता येतात.

Smart Tags सोबत काम करते

NFC वापरण्यासाठी Wi-Fi किंवा Mobile Data आवश्यक नसतो.

इंटरनेटची गरज नसते

नाही. हे फीचर प्रामुख्याने मिड-रेंज आणि प्रीमियम स्मार्टफोनमध्ये दिले जाते.

सर्व फोनमध्ये NFC असते का?

पेमेंट, कनेक्टिव्हिटी आणि ऑटोमेशनसाठी NFC आजच्या स्मार्टफोनमधील महत्त्वाचे फीचर बनत आहे.

NFC हे छोटं पण उपयुक्त फीचर

