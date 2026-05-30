Near Field Communication (NFC) हे एक वायरलेस तंत्रज्ञान आहे, जे दोन डिव्हाइसना जवळ आणल्यावर डेटा देवाणघेवाण करू देते.
NFC च्या मदतीने फोनद्वारे कार्डशिवाय दुकानदाराकडे पेमेंट करता येते.
काही इयरबड्स, स्पीकर्स किंवा स्मार्ट डिव्हाइसेस NFC द्वारे पटकन कनेक्ट होतात.
फोटो, कॉन्टॅक्ट किंवा इतर माहिती जवळच्या NFC-सपोर्टेड डिव्हाइसला पाठवता येते.
NFC Tags स्कॅन करून Wi-Fi ऑन करणे, फोन Silent Mode मध्ये टाकणे यांसारखी कामे करता येतात.
NFC वापरण्यासाठी Wi-Fi किंवा Mobile Data आवश्यक नसतो.
नाही. हे फीचर प्रामुख्याने मिड-रेंज आणि प्रीमियम स्मार्टफोनमध्ये दिले जाते.
पेमेंट, कनेक्टिव्हिटी आणि ऑटोमेशनसाठी NFC आजच्या स्मार्टफोनमधील महत्त्वाचे फीचर बनत आहे.
