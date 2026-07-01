AI स्मार्ट गॉगल्स हे कॅमेरा, मायक्रोफोन, स्पीकर आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेची (AI) क्षमता असलेले स्मार्ट वेअरेबल डिव्हाइस आहेत. हे व्हॉइस कमांडद्वारे अनेक कामे करू शकतात.
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अनेक AI गॉगल्समध्ये अंगभूत कॅमेरा असतो. त्यामुळे फोन हातात न घेता फोटो काढणे किंवा व्हिडिओ रेकॉर्ड करणे शक्य होते.
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परदेशात किंवा वेगवेगळ्या भाषांतील लोकांशी संवाद साधताना AI गॉगल्स रिअल-टाइम भाषांतर करण्यात मदत करू शकतात.
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हवामान, रस्त्याचा मार्ग, रिमाइंडर, संदेश किंवा इतर माहिती फक्त व्हॉइस कमांडद्वारे मिळवता येते.
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चालताना किंवा सायकल चालवताना दिशा आणि मार्गदर्शन मिळवण्यासाठी सतत मोबाईल पाहण्याची गरज कमी होते.
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ब्लूटूथच्या मदतीने कॉल घेणे, गाणी ऐकणे आणि व्हॉइस कमांड वापरणे शक्य होते. काही मॉडेल्समध्ये Open-Ear Audio तंत्रज्ञानही मिळते.
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कंटेंट क्रिएटर्स, ट्रॅव्हलर्स, सायकलस्वार, विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि नवीन टेक्नॉलॉजी वापरण्याची आवड असलेल्या लोकांसाठी हे गॉगल्स उपयुक्त ठरू शकतात.
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बॅटरी लाइफ, कॅमेऱ्याची गुणवत्ता, AI फीचर्स, गोपनीयता, सॉफ्टवेअर अपडेट्स आणि किंमत यांचा विचार करूनच गॉगल्स निवडा.
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AI स्मार्ट गॉगल्सची लोकप्रियता वेगाने वाढत आहे. मात्र, सध्या ते स्मार्टफोनची पूर्ण जागा घेण्याऐवजी त्याला पूरक उपकरण म्हणून अधिक वापरले जात आहेत.
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