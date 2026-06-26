इंटरनेट म्हणजे आजच्या काळात एक अविभाज्य घटक झाला आहे.
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आपल्या दैनंदिन जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे.
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याच्या माध्यमातून आजकाल सर्वच काम अगदी सोप्या पद्धतीने होत आहेत.
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पण, तुम्हाला कधी प्रश्न पडला आहे का? याचे मालक कोण आहेत?
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चला तर जाणून घेऊया कोण आहे मालक?
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तर इंटरनेटचा कोणीही एक मालक नाही.
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जगभरातील लाखो संगणक, सर्व्हर आणि नेटवर्क्सची एक मोठी, एकमेकांशी जोडलेली प्रणाली आहे.
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वेगवेगळ्या कंपन्या आणि सरकार मिळून त्याच्या वेगवेगळ्या भागांवर नियंत्रण ठेवतात.
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इंटरनेटच्या योग्य कार्यासाठी नियम बनवण्यासाठी अनेक संस्था एकत्र काम करतात.
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यामुळेच जगभरात इंटरनेट कार्यरत आहे.
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