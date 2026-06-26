फोल्डेबल स्मार्टफोनचा नवा बादशाह येत आहे. हा किंग कोण आहे, चला जाणून घेऊया.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
Samsung चा आगामी फोल्डेबल स्मार्टफोन पुन्हा एकदा प्रीमियम सेगमेंटमध्ये येत आहे.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
फोन उघडल्यानंतर मोठ्या स्क्रीनचा अनुभव मिळू शकतो, ज्यामुळे मल्टीटास्किंग अधिक सोपे होईल.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
पूर्वीच्या मॉडेल्सच्या तुलनेत Galaxy Z Fold 8 अधिक स्लिम आणि हाताळण्यास सोपा असण्याची अपेक्षा आहे.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
नवीन प्रोसेसरमुळे गेमिंग, व्हिडिओ एडिटिंग आणि दैनंदिन वापर अधिक वेगवान आणि स्मूथ होऊ शकतो.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
AI आधारित कॅमेरा फीचर्स आणि उच्च दर्जाचे सेन्सर्स फोटोग्राफीला नवा लूक देऊ शकतात.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
लाईव्ह ट्रान्सलेशन, स्मार्ट नोट्स, कंटेंट समरी आणि फोटो एडिटिंगसारखी AI फीचर्स वापरकर्त्यांचा अनुभव सुधारू शकतात.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
मोठी बॅटरी आणि फास्ट चार्जिंगमुळे दिवसभर फोन वापरणे अधिक सोयीचे होऊ शकते.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
नवीन हिंज तंत्रज्ञानामुळे फोनची मजबुती वाढू शकते आणि फोल्डिंगचा अनुभव अधिक विश्वासार्ह होऊ शकतो.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
हा प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन असल्याने त्याची किंमत ₹1.5 लाखांपेक्षा जास्त असण्याची शक्यता वर्तवली जाते.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
आकर्षक डिझाइन, AI फीचर्स आणि शक्तिशाली हार्डवेअरमुळे Galaxy Z Fold 8 हा 2026 मधील सर्वाधिक चर्चेतील स्मार्टफोन ठरू शकतो.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)