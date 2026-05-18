5G सुरू झाल्यानंतर अनेकांना प्रश्न पडला — 5G साठी नवीन SIM घ्यावी लागते का?
Picture Credit: Pinterest
बहुतेक प्रकरणांमध्ये नवीन SIM घेण्याची गरज नसते.
Picture Credit: Pinterest
जर तुमची SIM आधीच 4G VoLTE Support करत असेल, तर ती 5G वरही काम करू शकते.
Picture Credit: Pinterest
मात्र 5G वापरण्यासाठी Phone मध्ये 5G Support असणं आवश्यक आहे.
Picture Credit: Pinterest
तुमच्या Area मध्ये 5G Network Coverage असणंही महत्त्वाचं आहे.
Picture Credit: Pinterest
काही Telecom Companies SIM Upgrade करण्याचा सल्ला देऊ शकतात.
\Picture Credit: Pinterest
जुनी SIM असल्यास Network Issues किंवा Speed कमी मिळू शकते.
Picture Credit: Pinterest
Phone Settings मध्ये 5G Option Enable करणंही गरजेचं असतं.
Picture Credit: Pinterest
कधी कधी Software Update नसेल तर 5G Feature दिसत नाही.
Picture Credit: Pinterest
5G वापरण्यासाठी मुख्यतः 3 गोष्टी गरजेच्या — 5G Phone, Coverage आणि Compatible SIM!
Picture Credit: Pinterest