आजकाल मोबाईल फोन म्हणजे एक अविभाज्य घटक झाला आहे. काही सेकंद देखील आपण त्याच्याशिवाय राहत नाही.
पण, हा फोन आपल्या शरीरावर आणि मनावर किती परिणाम करतो माहिती आहे का तुम्हाला?
विशेषत:रात्री जेव्हा आपल्याला विश्रांती आणि गाढ झोपेची गरज असते, तेव्हा हाच फोन आपला शत्रू बनतो.
झोपण्यापूर्वी फोन वापरत नसाल तरी त्याचा शरीरावर परिणाम होतोच.
फोनची ब्लू लाईट शरीरातील मेलाटोनिन कमी करतो. ज्यामुळे झोपेची गुणवत्ता खराब होते.
अगदी लहान आवाज आणि कंपने देखील तुमचे मन सक्रिय ठेवतात. त्यामुळे गाढ झोप लागत नाही.
फोन सतत सिग्नल पाठवत असतो. ज्यामुळे तुमच्या झोपेच्या पद्धतीवर परिणाम होतो.
मेंदू सुन्न होणे. अशक्तपणा, एकाग्रतेचा अभाव, चिंता आणि चिडचिडेपणा.
असे दिसून आले की जे लोक फोन जवळ ठेवून झोपतात त्यांना आरईएम झोप कमी मिळते.
आरईएम झोप कमी मिळाल्याने थकवा आणि मानसिक ताण वाढतो.
तुमचा फोन दुसऱ्या रुममध्ये ठेवा आणि तुम्ही झोपा. आणि फरक पाहा.
