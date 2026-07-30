ChatGPT वापरणाऱ्या प्रत्येकाने 'या' 8 गोष्टी लक्षात ठेवायलाच हव्यात!

Science Technology

30 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

ChatGPT वापरता?

AI खूप उपयुक्त आहे, पण काही माहिती कधीही शेअर करू नका. तुमची गोपनीयता सर्वात महत्त्वाची आहे.

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पासवर्ड आणि OTP

कोणत्याही वेबसाइट, ईमेल, बँक किंवा सोशल मीडियाचे पासवर्ड, OTP किंवा PIN कधीही टाइप करू नका.

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बँकिंग माहिती

डेबिट/क्रेडिट कार्ड क्रमांक, CVV, UPI PIN, नेट बँकिंग लॉगिन किंवा इतर आर्थिक तपशील शेअर करणे टाळा.

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आधार, PAN आणि ओळखपत्र

आधार कार्ड, PAN, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स किंवा इतर सरकारी ओळखपत्रांचे पूर्ण तपशील देऊ नका.

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वैयक्तिक कागदपत्रे

वैद्यकीय अहवाल, पगाराची स्लिप, करसंबंधी कागदपत्रे किंवा इतर संवेदनशील फाइल्स शेअर करण्यापूर्वी विचार करा.

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ऑफिसची गोपनीय माहिती

कंपनीचे करार, ग्राहकांचा डेटा, व्यावसायिक गुपिते किंवा गोपनीय प्रोजेक्टची माहिती AI मध्ये टाकू नका.

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घराचा पत्ता आणि वैयक्तिक तपशील

पूर्ण घराचा पत्ता, फोन नंबर, ईमेल, जन्मतारीख किंवा इतर ओळख पटवणारी माहिती सार्वजनिकपणे शेअर करणे टाळा.

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सुरक्षित वापरासाठी टिप्स

– आवश्यक तेवढीच माहिती द्या. – संवेदनशील तपशील काढून टाका. – महत्त्वाची कागदपत्रे अपलोड करण्यापूर्वी दोनदा तपासा.

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Final Verdict

ChatGPT माहिती मिळवण्यासाठी आणि काम सोपे करण्यासाठी उपयुक्त आहे. मात्र संवेदनशील वैयक्तिक, आर्थिक किंवा गोपनीय माहिती शेअर न करणे हीच सर्वात सुरक्षित सवय आहे.

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