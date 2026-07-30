AI खूप उपयुक्त आहे, पण काही माहिती कधीही शेअर करू नका. तुमची गोपनीयता सर्वात महत्त्वाची आहे.
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कोणत्याही वेबसाइट, ईमेल, बँक किंवा सोशल मीडियाचे पासवर्ड, OTP किंवा PIN कधीही टाइप करू नका.
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डेबिट/क्रेडिट कार्ड क्रमांक, CVV, UPI PIN, नेट बँकिंग लॉगिन किंवा इतर आर्थिक तपशील शेअर करणे टाळा.
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आधार कार्ड, PAN, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स किंवा इतर सरकारी ओळखपत्रांचे पूर्ण तपशील देऊ नका.
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वैद्यकीय अहवाल, पगाराची स्लिप, करसंबंधी कागदपत्रे किंवा इतर संवेदनशील फाइल्स शेअर करण्यापूर्वी विचार करा.
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कंपनीचे करार, ग्राहकांचा डेटा, व्यावसायिक गुपिते किंवा गोपनीय प्रोजेक्टची माहिती AI मध्ये टाकू नका.
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पूर्ण घराचा पत्ता, फोन नंबर, ईमेल, जन्मतारीख किंवा इतर ओळख पटवणारी माहिती सार्वजनिकपणे शेअर करणे टाळा.
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– आवश्यक तेवढीच माहिती द्या. – संवेदनशील तपशील काढून टाका. – महत्त्वाची कागदपत्रे अपलोड करण्यापूर्वी दोनदा तपासा.
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ChatGPT माहिती मिळवण्यासाठी आणि काम सोपे करण्यासाठी उपयुक्त आहे. मात्र संवेदनशील वैयक्तिक, आर्थिक किंवा गोपनीय माहिती शेअर न करणे हीच सर्वात सुरक्षित सवय आहे.
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