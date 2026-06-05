Incognito Mode वापरता? मग या गोष्टी जाणून घ्या

Science Technology

05 June 2026

Author:  हर्षदा जाधव

Incognito Mode म्हणजे काय?

हा ब्राउझिंगसाठी खासगी मोड आहे, पण तो पूर्णपणे गुप्त नसतो.

Picture Credit:  pinterest

Browsing History सेव्ह होत नाही

या मोडमध्ये पाहिलेल्या वेबसाइट्सची हिस्ट्री डिव्हाइसवर सेव्ह होत नाही.

Picture Credit:  pinterest

Cookies तात्पुरत्या असतात

विंडो बंद केल्यानंतर बहुतांश Cookies हटवल्या जातात.

Picture Credit:  pinterest

डिव्हाइस वापरणाऱ्या इतरांना ती सहज दिसत नाही.

Search History स्थानिक पातळीवर लपते

Picture Credit:  pinterest

तुम्ही कोणत्या वेबसाइटला भेट देता हे ISP पाहू शकतो.

Internet Provider ला माहिती दिसू शकते

Picture Credit:  pinterest

लॉग-इन केल्यास वेबसाइट तुमची ओळख करू शकते.

वेबसाइट्स तुम्हाला ओळखू शकतात

Picture Credit:  pinterest

संस्थेचे नेटवर्क अॅडमिन काही माहिती पाहू शकतात.

नेटवर्क अॅडमिन

Picture Credit:  pinterest

डाउनलोड केलेल्या फाइल्स आणि सेव्ह केलेले बुकमार्क हटत नाहीत.

डाउनलोड्स आणि बुकमार्क्स राहतात

Picture Credit:  pinterest

Incognito Mode हिस्ट्री लपवतो, पण इंटरनेटवरील प्रत्येक गोष्ट लपवता येत नाही.

महत्त्वाचे

Picture Credit:  pinterest

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