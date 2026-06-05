हा ब्राउझिंगसाठी खासगी मोड आहे, पण तो पूर्णपणे गुप्त नसतो.
Picture Credit: pinterest
या मोडमध्ये पाहिलेल्या वेबसाइट्सची हिस्ट्री डिव्हाइसवर सेव्ह होत नाही.
Picture Credit: pinterest
विंडो बंद केल्यानंतर बहुतांश Cookies हटवल्या जातात.
Picture Credit: pinterest
डिव्हाइस वापरणाऱ्या इतरांना ती सहज दिसत नाही.
Picture Credit: pinterest
तुम्ही कोणत्या वेबसाइटला भेट देता हे ISP पाहू शकतो.
Picture Credit: pinterest
लॉग-इन केल्यास वेबसाइट तुमची ओळख करू शकते.
Picture Credit: pinterest
संस्थेचे नेटवर्क अॅडमिन काही माहिती पाहू शकतात.
Picture Credit: pinterest
डाउनलोड केलेल्या फाइल्स आणि सेव्ह केलेले बुकमार्क हटत नाहीत.
Picture Credit: pinterest
Incognito Mode हिस्ट्री लपवतो, पण इंटरनेटवरील प्रत्येक गोष्ट लपवता येत नाही.
Picture Credit: pinterest