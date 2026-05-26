या मोडमध्ये स्क्रीनचा background काळा किंवा dark रंगाचा होतो.
OLED/AMOLED स्क्रीनमध्ये काळे pixels बंद राहतात. त्यामुळे कमी battery वापरली जाते.
LCD स्क्रीनमध्ये backlight कायम चालू असते. त्यामुळे Dark Mode चा फायदा मर्यादित असतो.
Screen brightness जास्त असेल तर Dark Mode असूनही battery जास्त खर्च होऊ शकते.
Dark Mode मुळे रात्री फोन वापरताना डोळ्यांवरचा ताण कमी जाणवतो.
Heavy gaming किंवा video streaming करताना battery saving फार जाणवत नाही.
WhatsApp, Instagram, YouTube सारख्या apps मध्ये Dark Mode वापरल्यास थोडी battery बचत होऊ शकते.
काही फोनमध्ये Dark Mode मुळे स्क्रीन कमी गरम होते.
OLED स्क्रीन असलेल्या फोनमध्ये Dark Mode battery वाचवू शकतो. पण, तो चमत्कारिक उपाय नाही!
