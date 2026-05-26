मोबाईलमध्ये Dark Mode वापरल्याने Battery किती वाचते?

Science Technology

26 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम 

Dark Mode म्हणजे काय?

या मोडमध्ये स्क्रीनचा background काळा किंवा dark रंगाचा होतो.

Picture Credit:  istockphoto

OLED Display मध्ये फायदा

OLED/AMOLED स्क्रीनमध्ये काळे pixels बंद राहतात. त्यामुळे कमी battery वापरली जाते.

LCD स्क्रीनमध्ये backlight कायम चालू असते. त्यामुळे Dark Mode चा फायदा मर्यादित असतो.

LCD Display मध्ये फरक कमी

Screen brightness जास्त असेल तर Dark Mode असूनही battery जास्त खर्च होऊ शकते.

Brightness वरही अवलंबून

Dark Mode मुळे रात्री फोन वापरताना डोळ्यांवरचा ताण कमी जाणवतो.

रात्री डोळ्यांना आराम

Heavy gaming किंवा video streaming करताना battery saving फार जाणवत नाही.

Gaming आणि Video मध्ये फरक कमी

WhatsApp, Instagram, YouTube सारख्या apps मध्ये Dark Mode वापरल्यास थोडी battery बचत होऊ शकते.

Social Media Apps मध्ये उपयोगी

काही फोनमध्ये Dark Mode मुळे स्क्रीन कमी गरम होते.

Heat देखील कमी होऊ शकते

OLED स्क्रीन असलेल्या फोनमध्ये Dark Mode battery वाचवू शकतो. पण, तो चमत्कारिक उपाय नाही!

निष्कर्ष

