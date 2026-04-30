अर्ली ऑफिस टाइम त्रास देतोय?

30 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

आजच्या वेगवान जीवनात लवकर उठून ऑफिसला जाणे ही अनेक लोकांसाठी सामान्य दिनचर्या आहे. पण,

सकाळी १० पूर्वी कामाला सुरुवात करणे हे मात्र शरीरासाठी आणि मनासाठी टॉर्चर पेक्षा कमी नाही.

मानवी जैविक घड्याळ किंवा सर्केडियन रिदम, शरीराच्या कार्याते वेळापत्रक नियंत्रित करते.

आपण नैसर्गिक वेळेच्या विरुद्ध काम केले तर त्याचा आपल्या आरोग्यावर आणि मानसिक क्षमतेवर परिणाम होतो. 

तज्ज्ञांच्या मते बहुतेक लोकांचे शरीर पहाटेच्या वेळी पूर्ण क्षमतेने काम करण्यासाठी तयार नसते. 

शरीराला पूर्णपणे जागे होण्यासाठी आणि ऊर्जा परत मिळवण्यासाठी वेळ लागतो. 

एखाद्याला सकाळी लवकर उठावे लागत असेल तर त्याचे नैसर्गिक चक्र विस्कळीत होते आणि तीव्र झोपेची कमतरता निर्माण होते.

अनेकदा लोकांना वाटते ते आळशी आहेत किंवा शिस्तीचा अभाव आहे. पण, त्यांच्या शरीराच्या नैसर्गिक रचनेचा परिणाम असतो.

संशोधनानुसार, ५५ वर्षांखालील लोकांचे जैविक घड्याळ तुलनेने उशिरा काम करण्यासाठी जुळलेले असते. 

दीर्घकाळ झोप न मिळाल्यास अनेक समस्या उद्भवू शकतात. एकाग्रता, स्मरणशक्ती, शकवा आणि तणाव यावर परिणाम होतो.

