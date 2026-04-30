आजच्या वेगवान जीवनात लवकर उठून ऑफिसला जाणे ही अनेक लोकांसाठी सामान्य दिनचर्या आहे. पण,
Picture Credit: Pinterest
सकाळी १० पूर्वी कामाला सुरुवात करणे हे मात्र शरीरासाठी आणि मनासाठी टॉर्चर पेक्षा कमी नाही.
Picture Credit: Pinterest
मानवी जैविक घड्याळ किंवा सर्केडियन रिदम, शरीराच्या कार्याते वेळापत्रक नियंत्रित करते.
Picture Credit: Pinterest
आपण नैसर्गिक वेळेच्या विरुद्ध काम केले तर त्याचा आपल्या आरोग्यावर आणि मानसिक क्षमतेवर परिणाम होतो.
Picture Credit: Pinterest
तज्ज्ञांच्या मते बहुतेक लोकांचे शरीर पहाटेच्या वेळी पूर्ण क्षमतेने काम करण्यासाठी तयार नसते.
Picture Credit: Pinterest
शरीराला पूर्णपणे जागे होण्यासाठी आणि ऊर्जा परत मिळवण्यासाठी वेळ लागतो.
\Picture Credit: Pinterest
एखाद्याला सकाळी लवकर उठावे लागत असेल तर त्याचे नैसर्गिक चक्र विस्कळीत होते आणि तीव्र झोपेची कमतरता निर्माण होते.
Picture Credit: Pinterest
अनेकदा लोकांना वाटते ते आळशी आहेत किंवा शिस्तीचा अभाव आहे. पण, त्यांच्या शरीराच्या नैसर्गिक रचनेचा परिणाम असतो.
Picture Credit: Pinterest
संशोधनानुसार, ५५ वर्षांखालील लोकांचे जैविक घड्याळ तुलनेने उशिरा काम करण्यासाठी जुळलेले असते.
Picture Credit: Pinterest
दीर्घकाळ झोप न मिळाल्यास अनेक समस्या उद्भवू शकतात. एकाग्रता, स्मरणशक्ती, शकवा आणि तणाव यावर परिणाम होतो.
Picture Credit: Pinterest
जेवणासाठी लोखंडी भांडी वापरताय?