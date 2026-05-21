Restart केल्यावर RAM मोकळी होते.
Background Apps बंद होतात.
Phone Hanging कमी होऊ शकते.
Battery Drain कमी होण्यास मदत.
Network Issues काही वेळा Fix होतात.
Heating Problem थोडी कमी होऊ शकते.
Software Bugs तात्पुरते दूर होतात.
जुने Cache Files Clear होण्यास मदत.
रोज Restart करणे गरजेचे नसते. आठवड्यातून 1-2 वेळा Restart फायदेशीर ठरू शकतो.
