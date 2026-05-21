Phone Restart केल्याने खरंच Speed वाढतो का?

21 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

RAM

Restart केल्यावर RAM मोकळी होते.

Apps

Background Apps बंद होतात.

हँगिंग

Phone Hanging कमी होऊ शकते.

Battery Drain कमी होण्यास मदत.

बॅटरी

Network Issues काही वेळा Fix होतात.

नेटवर्क प्रॉब्लेम

Heating Problem थोडी कमी होऊ शकते.

हिटींग प्रॉब्लेम

Software Bugs तात्पुरते दूर होतात.

Software Bugs

जुने Cache Files Clear होण्यास मदत.

Cache Files

रोज Restart करणे गरजेचे नसते. आठवड्यातून 1-2 वेळा Restart फायदेशीर ठरू शकतो.

