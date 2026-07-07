Power Cut मध्ये अडकू नका! घरात ठेवा 'हे' 7 Smart Gadgets

Science Technology

7 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे - निकम

मोबाईल आणि इतर USB डिव्हाइस चार्ज ठेवण्यासाठी जास्त क्षमतेचा Power Bank नेहमी तयार ठेवा.

Power Bank

Picture Credit: Pinterest

वीज गेल्यानंतर त्वरित प्रकाश मिळण्यासाठी Rechargeable LED Emergency Light हा उत्तम पर्याय आहे.

Rechargeable LED Light

Picture Credit: Pinterest

लॅपटॉप, Wi-Fi Router, पंखा किंवा छोटे उपकरण चालवण्यासाठी Portable Power Station उपयोगी ठरते.

Portable Power Station

Picture Credit: Pinterest

वर्क फ्रॉम होम किंवा ऑनलाइन क्लासेससाठी Wi-Fi Router UPS मुळे इंटरनेट सुरूच राहते.

UPS for Wi-Fi

Picture Credit: Pinterest

चार्जिंगची चिंता नको असेल तर Solar Lantern हा पर्यावरणपूरक आणि किफायतशीर पर्याय आहे.

Solar Lantern

Picture Credit: Pinterest

उन्हाळ्यात किंवा दमट हवामानात वीज गेल्यावर Rechargeable Fan मोठा दिलासा देतो.

Rechargeable Fan

Picture Credit: Pinterest

Power Cut ची तयारी आधीच केल्यास मोबाईल, इंटरनेट आणि आवश्यक उपकरणे सहज वापरता येतात. गरजेनुसार ही Smart Gadgets घरात ठेवा.

Smart Tip

Picture Credit: Pinterest

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