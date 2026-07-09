मुसळधार पावसामुळे जलस्रोतांमध्ये गाळ मिसळू शकतो. त्यामुळे काही भागात नळाचे पाणी काही काळ गढूळ दिसू शकते.
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RO, UV किंवा UF तंत्रज्ञान असलेले आधुनिक वॉटर प्युरिफायर पाण्यातील अशुद्धता कमी करण्यात मदत करू शकतात.
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TDS Meter च्या मदतीने पाण्यातील विरघळलेल्या घटकांची (Total Dissolved Solids) पातळी तपासता येते.
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काही स्मार्ट टेस्टर्स pH, TDS आणि तापमानासारखे मापदंड तपासण्याची सुविधा देतात.
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प्युरिफायरचा फिल्टर वेळेवर बदलला नाही, तर त्याची कार्यक्षमता कमी होऊ शकते.
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अनेक आधुनिक वॉटर प्युरिफायरमध्ये फिल्टर बदलण्याचे आणि सर्व्हिसचे App Notifications मिळतात.
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पाणी खूपच गढूळ असेल किंवा स्थानिक प्रशासनाने सूचना दिली असेल, तर ते पाणी वापरण्यापूर्वी अधिक काळजी घ्या आणि मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करा.
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