गेम खेळताना तुमचा फोन खूप गरम होतो? यामागची कारणं जाणून घ्या!

13 May, 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

BGMI, Call of Duty सारखे High Graphics Games प्रोसेसरवर जास्त ताण टाकतात. त्यामुळे फोन Heat होतो.

Heavy Graphics Load

गेम चालवताना CPU आणि GPU सतत Full Power वर काम करतात. यामुळे तापमान वाढतं.

Processor ची मेहनत

गेमिंगमध्ये Battery वेगाने खर्च होते. जास्त Power वापरल्याने फोन गरम होतो.

Fast Battery Drain

चार्जिंग करताना गेम खेळल्यास Heating दुप्पट वाढू शकते.

Charging अधिक Gaming

Background मध्ये चालणारे Apps RAM आणि Processor वापरतात. त्यामुळे Overheating वाढते.

Background Apps

जाड Phone Cover किंवा गरम वातावरणामुळे Heat बाहेर पडत नाही.

Poor Ventilation

Full Brightness वर गेम खेळल्यास Display देखील Heat निर्माण करतो.

High Brightness

इंटरनेट आणि Network

Weak Network मध्ये Online Gaming करताना फोन जास्त मेहनत घेतो आणि तापतो.

