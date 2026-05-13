BGMI, Call of Duty सारखे High Graphics Games प्रोसेसरवर जास्त ताण टाकतात. त्यामुळे फोन Heat होतो.
Picture Credit: pinterest
गेम चालवताना CPU आणि GPU सतत Full Power वर काम करतात. यामुळे तापमान वाढतं.
Picture Credit: pinterest
गेमिंगमध्ये Battery वेगाने खर्च होते. जास्त Power वापरल्याने फोन गरम होतो.
Picture Credit: pinterest
चार्जिंग करताना गेम खेळल्यास Heating दुप्पट वाढू शकते.
Picture Credit: pinterest
Background मध्ये चालणारे Apps RAM आणि Processor वापरतात. त्यामुळे Overheating वाढते.
Picture Credit: pinterest
जाड Phone Cover किंवा गरम वातावरणामुळे Heat बाहेर पडत नाही.
Picture Credit: pinterest
Full Brightness वर गेम खेळल्यास Display देखील Heat निर्माण करतो.
Picture Credit: pinterest
Picture Credit: pinterest
Weak Network मध्ये Online Gaming करताना फोन जास्त मेहनत घेतो आणि तापतो.