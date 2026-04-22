आजकाल प्रत्येकासाठी मोबाईल फोन हा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे.
त्याची लाईफ ही त्याच्या बॅटरीवर अवलंबून असते.
फोनची बॅटरी वर्षांनुवर्षे नव्यासारखी टिकावी असे, वाटत असेल तर काही टिप्स दिल्या आहेत.
बॅटरी नेहमी २०% ते ८०%च्या दरम्यान ठेवा. ती पूर्णपणे डिस्चार्ज होईपर्यंत किंवा १००% चार्ज करु नका.
नेहमी फोनसोबत आलेले मूळ चार्जर आणि केबलच वापरा.
बॅटरी वाचवण्यासाठी स्क्रीनची चमक कमी करा आणि डार्क मोड चालू करा.
फोन थेट सूर्यप्रकाशात किंवा गरम ठिकाणी ठेवणे टाळा. कारण उष्णतेमुळे बॅटरी खराब होते.
उत्तम बॅटरी व्यवस्थापनासाठी आपला फोन नेहमी अपडेटेड ठेवा.
