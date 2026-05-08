शुक्रवारी कोणत्या गोष्टी दान कराव्यात, जाणून घ्या

08 May 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

शुक्रवारचा दिवस देवी लक्ष्मी आणि शुक्र ग्रहाला समर्पित आहे. जे हिंदू धर्मामध्ये खूप खास मानले जाते.

असे मानले जाते की, या दिवशी पूजा पाठ आणि दान केल्याने देवी प्रसन्न होते आणि सुख समृद्धीमध्ये वाढ होते 

ज्योतिषशास्त्रानुसार शुक्रवारी पांढऱ्या वस्तूंचे दान करणे शुभ मानले जाते. यामुळे आर्थिक समस्या दूर होऊ शकते.

याव्यतिरिक्त शुक्र ग्रह मजबूत होतो आणि व्यक्तीचे वैभव आणि ऐश्वर्य वाढते.

शुक्रवारी विवाहित महिलांनी शृंगाराच्या वस्तू दान केल्याने नातेसंबंध चांगले राहतात. या दिवशी अन्न आणि चांदीचे दान फायदेशीर मानले जाते. यामुळे रखडलेली कामे वेळेवर पूर्ण होतात.

शुक्रवारी गरीबाला जेवण दिल्याने देवी लक्ष्मी प्रसन्न होते आणि  गरजूवंतांना कपड्याचे दान करू शकता.

असे मानले जाते की, या दिवशी कन्यांना खीर देणे शुभ मानले जाते. यामुळे घरात शांती आणि सुख समृध्दी येते.

