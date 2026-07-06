हलका पाऊस, घाम आणि पाण्याचे शिंतोडे सहन करू शकतो. पण पाण्यात बुडवण्यासाठी बनवलेला नसतो.
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बहुतेक स्मार्टफोन पूर्णपणे Waterproof नसतात. ते फक्त ठरावीक मर्यादेपर्यंत पाणी सहन करू शकतात.
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फोनला धूळ आणि पाण्यापासून किती संरक्षण मिळते, हे IP Rating सांगते.
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– IP67: 1 मीटर, 30 मिनिटे – IP68: अधिक खोली व वेळ (कंपनीनुसार)
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– ओला फोन चार्ज करू नका. – चार्जिंग पोर्ट कोरडा ठेवा. – खाऱ्या पाण्यापासून दूर ठेवा.
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पावसाळ्यासाठी IP67 किंवा IP68 रेटिंग असलेला फोन अधिक सुरक्षित पर्याय ठरू शकतो.
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"Waterproof" पेक्षा IP Rating तपासा. फोन किती सुरक्षित आहे, याची खरी माहिती त्यातूनच मिळते.